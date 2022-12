Elon Musk a été averti par l’Union européenne : « Twitter ne peut pas fonctionner comme ça »

Pendant ce temps, la crise entre Twitter et Apple semble avoir été résolue. Elon Musk et Tim Cook ont ​​eu une interview : pour l’instant l’application continuera d’être accessible depuis l’App Store.

Le système de modération de contenu sur Twitter est une passoire. En parcourant le fil de la plateforme, il est possible de trouver des images de massacres, des contenus présentant de fausses nouvelles sur le Coronavirus et des discours de haine. Il semblait que le nouveau cours de la plateforme pourrait éloigner le réseau social de l’App Store, mais la crise avec Apple a pris fin après une interview entre Elon Musk et Tim Cook. Maintenant, cependant, le problème risque de devenir l’Union européenne.

Lors d’une rencontre avec Elon Musk, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a demandé à l’entrepreneur de « mettre en place des politiques transparentes, de renforcer significativement la modération des contenus, de protéger la liberté d’expression, de lutter avec détermination contre la désinformation et de limiter les publicités ciblées ».

Musk a accepté les indications de Breton, mais pas seulement. Il a relancé ses engagements, assurant à l’Union européenne que Twitter sera désormais plus neutre d’un point de vue politique : « Twitter s’est ingéré dans les élections, maintenant il sera plus impartial. La vérité est que Twitter a longtemps échoué en termes de confiance et de sécurité et s’est ingéré dans les élections. Twitter 2.0 sera plus efficace, transparent et impartial ».

Le contrecoup de Breton : « Les détails du projet Mastodon »

Après la rencontre entre Elon Musk et Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur a voulu envoyer un signal à l’homme le plus riche du monde. Après avoir rendu compte à ses abonnés Twitter de la rencontre avec Musk, Breton a publié toutes les slides du plan dont ils avaient discuté ensemble. Cependant, les images n’ont pas été téléchargées sur Twitter, mais sur Mastodon.