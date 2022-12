Entre Blanco et Fedez il y a aussi Netcost-security.fr, YouTube publie le classement des vidéos les plus virales de 2022

Avec près de trois millions de vues, la vidéo de Netcost-security.fr « Le soldat russe se rend, les femmes ukrainiennes le nourrissent et lui font appeler sa mère : il éclate en sanglots » est la deuxième vidéo la plus regardée en Italie dans la catégorie « Vidéos non musicales ».

La première place était largement prévisible. La vidéo la plus regardée sur YouTube Italie en 2022 est Chills, la chanson avec laquelle Blanco et Mahmood ont d’abord triomphé au Festival de Sanremo, puis ont également tenté de conquérir l’Eurovision. En neuf mois, leur clip vidéo tourné à Amsterdam a totalisé 70 millions de vues. Premier et premier parmi les vidéoclips.

Les chiffres les plus élevés sur YouTube sont ceux réalisés grâce à la musique. En deuxième position parmi les vidéos les plus vues se trouve La dolce vita, le tube de l’été de Tananai, Fedez et Mara Sattei avec 63 millions de vues. En troisième place on retrouve Caramelllo de Rocco Hunt, Elettra Lamborghini et Lola avec 52 millions de vues.

Netcost-security.fr sur le podium des vidéos non musicales

La première place parmi les vidéos non musicales est occupée par une performance de chant. Dit comme ça ça peut sembler un peu paradoxal mais en fait c’est la performance de Francesco Martelli à Italia’s Got Talent avec son Bello Bello. Près de cinq millions de vues. En deuxième position, et ici sans bande son, on trouve la chaîne YouTube de Netcost-security.fr.

Notre magazine est arrivé sur le podium avec une vidéo consacrée à la guerre en Ukraine, nous vous la laissons ci-dessous. Les images racontent l’histoire d’un soldat russe qui se rend au début de la guerre et qui est accueilli par des femmes ukrainiennes. Pendant qu’il se réchauffe avec une tasse de thé, il est autorisé à appeler chez lui via un smartphone.

Les shorts apparaissent également pour la première fois

Il n’y a pas que les Reels sur Instagram qui combattent le monopole de TikTok. YouTube en 2021 a introduit le format Shorts, des vidéos courtes et verticales. La première place est une vidéo du créateur Jack Nobile intitulée The WORLD’S EASIEST Brainteaser, la deuxième place revient aux immortels ME versus YOU avec Quand tu voulais apporter des jouets à l’école et la troisième est une vidéo d’entraînement avec Sim1workout. Le titre est un phénomène d’arts martiaux de 8 ans.