Surface Duo pourrait avoir un programme Insider très bientôt

La plupart des principaux fabricants de smartphones permettent à leurs utilisateurs d’obtenir une version de prévisualisation. Les mises à jour logicielles à venir sont proposées pour obtenir des commentaires et améliorer les futures versions avant leur lancement public. Microsoft n’est pas non plus étranger à ce type de programmes : son programme Windows Insider compte des millions d’utilisateurs essayant des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités dans Windows 11 et 10. Un programme similaire pourrait bientôt être disponible pour les propriétaires de smartphones Android à double écran de Microsoft récemment. mis à jour vers Android 12L.

Surface Duo lancerait très prochainement son programme Insider

Une capture d’écran montrant le programme Surface Insider sur le Surface Duo

de Gustave Moncé. Il s’agit d’un développeur bien connu qui a permis d’exécuter Windows 11 sur les Surface Duo de première et deuxième génération. Monce a découvert des traces de « Programme d’initiés de surface » tout en passant par les entrailles du logiciel de l’appareil. Pour le moment, il n’est pas possible de s’inscrire au programme Surface Insider : la fonction est cachée derrière « deux mécanismes » qui garantissent que seuls ceux approuvés par Microsoft peuvent entrer.

En plus de fournir les premières mises à jour logicielles, Surface Insider permet aux utilisateurs d’activer et de désactiver des zones spécifiques qui gèrent certaines fonctionnalités, de la même manière que nous activons certaines fonctionnalités cachées intéressantes dans Microsoft Edge et Windows 11. Enfin, Gustave dit que le programme compte avec un menu déroulant pour sélectionner un « anneau »qui pourraient fonctionner comme des canaux sur Windows Insider.

La cerise sur le gâteau est une application pour tester les capteurs de l’appareil, et elle a une icône fantastique pour la fonction d’inclinaison vers le réveil.

nous devrons encore attendre

On ne sait pas quand (le cas échéant) Microsoft prévoit de dévoiler le programme au public. Zac Bowden de Windows Central explique le programme Surface Insider « fait partie de la liste des choses à faire de l’équipe Duo depuis de nombreux mois ». Les utilisateurs de Surface Duo devront peut-être attendre quelques mois de plus pour commencer à tester les mises à jour logicielles de leurs smartphones à double écran.