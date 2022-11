Découvrez les nouveautés d’Excel en novembre

Microsoft ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités à Excel sur diverses plates-formes. De plus, la société publie également une liste de toutes les nouvelles fonctionnalités qu’elle a ajoutées à la fin du mois. Aujourd’hui, vous avez récapitulé les récentes modifications apportées à Excel en novembre 2022.

Quoi de neuf dans Excel en novembre

Le journal des modifications n’est pas très complet, mais il existe tout de même des fonctionnalités qui plairont probablement à certains utilisateurs. Excel pour le Web a une nouvelle fonctionnalité unique appelée Chart Data Foils. En termes simples, il fournit un indicateur visuel de la plage source des cellules utilisées pour créer un graphique. Cette plage peut être facilement modifiée en cliquant sur une plage de cellules et en la faisant glisser.

Pendant ce temps, Excel pour Windows et Mac ont exactement le même journal des modifications cette fois. La première des deux nouvelles fonctionnalités est Afficher les modifications. Comme son nom l’indique, il permet de voir les modifications apportées à un livre et de revenir aux états précédents. L’autre fonctionnalité est Office Scripts pour automatiser les tâches répétitives, désormais généralement accessible à tous.

Enfin, une mise à jour générale de l’application Office dans Excel a un look plus moderne pour la barre de commandes contextuelle et la palette du ruban grâce aux principes de Fluent Design. Les menus de la barre de commandes contextuelle sont désormais plus rapides et peuvent également être redimensionnés. Ces améliorations ne sont disponibles que pour les Office Insiders pour le moment.

Comme nous le savons déjà, Excel est un produit exceptionnel et il est très difficile de trouver de nouvelles fonctions sur lesquelles travailler. Malgré tout, mois après mois, l’équipe parvient à proposer de nouvelles fonctions pour tirer le meilleur parti de l’application de tableur par excellence. Nous verrons ce qu’ils nous ont réservé pour le mois de décembre en termes d’actualités.