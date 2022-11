Microsoft publie un correctif pour les problèmes de performances de jeu causés par la mise à jour Windows 11 22H2

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Si vous faites partie des nombreuses personnes dont le PC rencontre des problèmes de performances de jeu depuis l’installation de la mise à jour Windows 11 22H2, voici une bonne nouvelle : Microsoft déploie enfin un correctif via la mise à jour cumulative facultative de novembre KB5020044.

Microsoft a commencé à déployer la mise à jour Windows 11 2022, également connue sous le nom de mise à jour 22H2, dans plus de 190 pays fin septembre. Comme c’est toujours le cas avec les mises à jour de cette taille, les utilisateurs ont commencé à rencontrer des problèmes, notamment des écrans bleus de la mort et des problèmes de performances de jeu tels que la saccade, G-Sync affecté et des anomalies audio.

Une partie, mais pas la totalité, du saccade du jeu a été causée par un problème de driver distinct. Nvidia a résolu ce problème en septembre en conseillant aux utilisateurs de passer à la dernière version de l’application GeForce.

Il a fallu plus d’un mois à Microsoft pour reconnaître que Windows 11 22H2 tuait les performances du jeu, ce qui, a-t-il confirmé, était causé par certains jeux et applications activant par inadvertance des fonctionnalités de débogage des performances GPU non destinées aux consommateurs. La firme de Redmond a déclaré il y a quelques semaines qu’elle travaillait sur un correctif, et maintenant il est arrivé.

La mise à jour de l’aperçu KB5020044 est facultative. À moins que vous ne soyez sur une version de Windows Insider, il doit être téléchargé manuellement ; allez dans Paramètres, puis Windows Update, et cliquez sur Rechercher les mises à jour pour le télécharger et l’installer.

La mise à jour contient une multitude de mises à niveau et de correctifs en plus de traiter les performances de jeu affectées. Certains points forts incluent les abonnés Microsoft OneDrive recevant des alertes de stockage sur la page Systèmes de l’application Paramètres. Il fournit également la capacité de stockage totale de tous les abonnements OneDrive, affiche le stockage total sur la page Comptes de l’application Paramètres et combine Windows Spotlight avec Thèmes sur la page Personnalisation.

Microsoft écrit qu’en raison d’opérations minimales pendant les vacances et le nouvel an occidental à venir, ce sera la dernière version d’aperçu non liée à la sécurité de 2022. Découvrez tous les détails de la mise à jour ici.