Pour une raison quelconque, Microsoft vend des sweats à capuche pour les contrôleurs Xbox.

Il y a des idées commerciales qui ne cesseront jamais de nous étonner, et le dernier add-on qui a été mis en vente dans la boutique Xbox officielle n’est qu’un de ces exemples qui désormais nous viendront immédiatement à l’esprit. Et c’est que, compte tenu de la vague de froid qui commence à arriver, personne n’a pensé au confort des commandes de la Xbox Series ?

Un sweat-shirt pour votre commande

C’est exactement ce que nous pouvons trouver dans la boutique Xbox officielle. Un tout petit sweat zippé qui pourrait aussi bien passer pour un manteau chiguagua, mais qui est en fait un accessoire pour une manette de jeu. L’idée n’est autre que de protéger votre manette du froid, on ne sait si pour qu’elle ne ressente pas le fléau des basses températures ou pour que lorsqu’il faut l’oser elle soit au chaud.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un supplément déjà disponible dans la boutique Xbox officielle, Xbox Gear Shop, bien que les expéditions ne commenceront en France qu’en février. Ces petits sweats sont en 100% polyester, et ont une petite fermeture éclair pour que vous puissiez facilement insérer la télécommande et que le vêtement s’adapte parfaitement.

utilité réelle ?

Ceci est juste un autre add-on amusant dans le catalogue Xbox. Rappelons que l’on peut actuellement trouver d’autres sweat-shirts particuliers, tels que des modèles conçus pour abriter des canettes de soda.

comment l’acheter

Nous savons que vous n’avez pas pu résister aux charmes miniatures de ce vêtement particulier. Eh bien, si vous êtes déterminé à l’acheter, le prix officiel du mini sweat-shirt pour manettes Xbox Series X et Series S est de 24,95 euros, et bien qu’il ne soit pas en stock pour le moment, vous pouvez le réserver et recevoir le colis entre le 17 février et 4 mars.

succès des ventes

Le plus intéressant est que le stock initial de sweat-shirts a disparu instantanément. Toutes les unités qui étaient disponibles dans votre annonce se sont vendues rapidement, donc les réserves qui sont disponibles maintenant sont en fait un deuxième lot qui devra être fabriqué.

Par conséquent, ils n’acceptent les commandes que jusqu’au 15 décembre, car ils fabriqueront toutes ces unités et feront ensuite disparaître le produit pour toujours. Alors maintenant vous savez, si vous avez envie d’habiller votre contrôleur, vous feriez mieux de vous dépêcher et de réserver une unité avec votre nom dessus, sinon vous perdrez votre chance et devrez trouver une autre solution. S’il existe.