La deuxième bande-annonce de Super Mario Bros. révèle Donkey Kong, la princesse Peach et d’autres voix de Chris Pratt

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le film Super Mario Bros. a divisé les opinions en ligne, comme c’est toujours le cas lorsque les jeux vidéo bien-aimés sont transformés en films/dessins animés/émissions de télévision. Les célèbres plombiers italiens de Nintendo n’arrivent pas sur grand écran avant avril de l’année prochaine, mais on vient de nous remettre une deuxième bande-annonce à disséquer.

La première bande-annonce du film Super Mario Bros. qui a atterri le mois dernier a mis l’accent sur le Bowser à la voix de Jack Black. Le nouveau clip nous en dit plus sur Mario, dont le choix de l’acteur vocal – Chris Pratt – s’est révélé diviseur. Le héros moustachu ne parle pas beaucoup de lignes avec son accent controversé, alors faites-en ce que vous voulez.

La bande-annonce est également le début de la princesse Peach, exprimée par Anya Taylor-Joy, mieux connue pour son rôle de prodige des échecs Beth Harmon dans The Queen’s Gambit. Il y a aussi Luigi, exprimé par It’s Always Sunny dans Charlie Day à Philadelphie, et Donkey Kong de Seth Rogen, repensé pour la première fois depuis qu’il est passé à la 3D, qu’on voit un peu frapper Mario.

Les autres doubleurs du film incluent Fred Armisen dans Cranky Kong, Kevin Michael Richardson dans Kamek et Sebastian Maniscalco dans Spike.

La nouvelle bande-annonce contient de nombreux conseils sur divers jeux Mario, notamment Donkey Kong et Smash Bros. Il y a aussi la référence Mario Kart à la fin alors que le personnage conduit le long de Rainbow Road. On ne peut nier que tout cela a l’air très impressionnant visuellement.

ils ont nerfé le cul de cet homme pic.twitter.com/xevn0GPp4B – Kenneth Shepard (@shepardcdr) 4 octobre 2022

Il y a beaucoup de controverse sur Le film Super Mario Bros., de la voix de Chris Pratt au cul de Mario – ou son absence. Il n’a pas été au même niveau que le film Sonic the Hedgehog, qui a fini par être retardé afin que les animateurs puissent modifier la conception de Sonic suite au tollé. En fin de compte, bien sûr, cela a fini par être l’un des films les mieux notés basés sur un jeu vidéo, et sa suite a fait encore mieux.

Les deux bandes-annonces suggèrent que le film sera de qualité plus proche de Sonic que de l’action en direct Super Mario Bros. de 1993, mais nous verrons. Tout sera dévoilé le 7 avril 2023.