Apple envisage le capteur d’image avancé de Sony pour l’iPhone 15

En un mot : Sony fournirait à Apple son dernier capteur d’image pour une utilisation dans le prochain iPhone, rapprochant la photographie mobile de rivaliser avec ce qui est capable d’un appareil photo reflex numérique traditionnel.

Selon Nikkei, le nouveau capteur d’image de Sony Semiconductor Solutions double presque le niveau de signal de saturation de chaque pixel. Cela permet au capteur de capturer plus de lumière et de réduire les risques de sous-exposition ou de surexposition dans les scènes avec un éclairage fortement contrasté. Par exemple, cela pourrait mieux exposer le visage d’une personne lorsqu’elle se tient devant un arrière-plan lumineux.

La publication indique que Sony a réalisé cette percée en tirant parti d’une nouvelle architecture semi-conductrice qui place les transistors et les photodiodes dans des couches de substrat séparées, permettant ainsi plus de photodiodes sur sa couche dédiée.

Plus tôt cette année, le président et chef de la direction de Sony Semiconductor Solutions (SSS), Terushi Shimizu, a déclaré qu’il s’attend à ce que la qualité d’image de l’appareil photo du smartphone dépasse ce qui est possible avec un reflex numérique au cours des prochaines années grâce à une combinaison de technologie de capteur d’image avancée et de plus grandes ouvertures.

Selon la société d’analyse britannique Omdia, Sony était responsable de 44 % des capteurs d’image CMOS mondiaux en 2021, son rival Samsung occupant la deuxième place à 18,5 %.

L’iPhone 15 d’Apple s’annonce comme une mise à niveau substantielle, du moins si l’on en croit les rumeurs. Tous les modèles devraient comporter l’île dynamique et passer de l’éclairage à l’USB-C, mais seuls les modèles haut de gamme de l’iPhone 15 Pro bénéficieront de la connectivité filaire la plus rapide. Les déclinaisons Pro peuvent également être livrées avec des boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs haptiques, ce qui rapproche l’iPhone d’un combiné sans bouton et sans port.

Des rumeurs récentes suggèrent également que le modem 5G d’Apple ne sera pas prêt pour les iPhones de l’année prochaine malgré des investissements importants en temps et en argent au cours des dernières années. En juillet, Bloomberg a déclaré qu’Apple était aux prises avec des problèmes de surchauffe dans ses prototypes. En tant que tel, Qualcomm devrait à nouveau fournir la majorité des puces 5G pour la famille iPhone 2023.