Portal for RTX arrive en tant que DLC gratuit le 8 décembre

En bref : Une remasterisation du jeu de plate-forme de puzzle Portal de 2007 de Valve est presque terminée. Nvidia a annoncé que Portal avec RTX sortira en tant que DLC gratuit pour tous les propriétaires de Portal le 8 décembre. Il est maintenant disponible dans la liste de souhaits sur Steam si vous souhaitez définir un rappel pour vous-même.

Portal with RTX a été annoncé en septembre aux côtés de RTX Remix, un outil gratuit qui permet aux moddeurs d’ajouter des améliorations modernes aux jeux classiques. La nouvelle version de Portal comprendra une prise en charge complète du ray tracing, des textures haute résolution et des modèles high-poly améliorés, ainsi que le prise en charge de Nvidia DLSS2 (et DLSS 3 pour ceux qui ont un GPU de la série RTX 4000).

Portal avec RTX est un jeu gourmand en ressources et vous aurez besoin d’un hardware solide pour obtenir la meilleure expérience.

Nvidia a déclaré que les propriétaires de GeForce RTX 3060 peuvent s’attendre à 1080p 30 FPS avec des paramètres élevés en utilisant DLSS 2 aux côtés d’un Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM et au moins un SSD de 256 Go. Vous voudrez passer à un RTX 3080, Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go pour 60 FPS+ en haut.

Ceux qui recherchent le meilleur régal pour les yeux possible – 4K avec des paramètres ultra à plus de 60 FPS – voudront atteindre un RTX 4080 ou mieux avec DLSS 3 activé, un Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900, 32 Go de mémoire et un 256 Go SSD, selon les caractéristiques recommandées par Nvidia.

Nvidia organisera une soirée de lancement pour Portal avec RTX sur Steam et Twitch le 6 décembre à 10 heures du Pacifique. Les participants peuvent s’attendre à un aperçu des coulisses de la création du DLC ainsi qu’à des cadeaux de code de jeu, à de nouvelles révélations de gameplay et à une chance de gagner un RTX 4090.

Les RTX 4090 et RTX 4080 de Nvidia ont été lancés respectivement en septembre et octobre et sont tous deux basés sur l’architecture Ada Lovelace. Les PDSF commencent respectivement à 1 599,99 $ et 1 199,99 $, c’est-à-dire si vous pouvez les trouver en stock.