Toute l’actualité de Dragonflight, la neuvième extension de World of Warcraft

« Dragonflight va au cœur de ce que les joueurs ont toujours aimé dans World of Warcraft : l’exploration, la personnalisation et le sentiment d’émerveillement à mesure que le monde et ses histoires se déroulent », a déclaré Mike Ybarra, président de blizzards.

Il est temps pour les dragons de World of Warcraft (WoW), le célèbre jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMO) de Blizzard Entertainment. Avec le lancement de la neuvième extension, Dragonflight, World of Warcraft accueille l’île des Dragons, un nouveau continent divisé en cinq zones, parmi les plus vastes de toute l’histoire de la saga.

Cela inclut les Shores of Awakening, caractérisés par des énergies élémentaires; les plaines d’Ohn’ahra, foyer du clan Centauri ; Azure Vastness, où les Tuskarr pêchent parmi les ruines arcaniques ; Thaldrazsus, dans lequel s’élève la capitale des Dragons Valdrakken ; enfin l’île interdite, terre des Dracthyr, un clan d’invocateurs qui représente la première classe d’assaut à distance ajoutée depuis le lancement du jeu, datant d’il y a 18 ans. Les dracthyrs sont capables d’exploiter la magie des Vols draconiques, grâce auxquels ils peuvent se déplacer sur le champ de bataille tout en soignant leurs alliés ou en endommageant leurs adversaires grâce au nouveau lancement de sorts amélioré.

Dragon Flight est l’une des autres nouveautés importantes de Dragonflight. Il s’agit d’une nouvelle forme d’exploration aérienne utilisant les Drakes des îles Dragon. Mais leur utilité ne s’arrête pas là : la montée en puissance, les plongeons et autres cascades peuvent être mis à profit pour les défis de vitesse multijoueurs. Les montures peuvent également être personnalisées et améliorées jusqu’au niveau 70.

Pour Dragonflight, Blizzard a également révisé les systèmes de base, qui seront mis à jour au cours des différentes étapes de l’extension. Cela se traduit par un nouveau système de talents, vous donnant plus de contrôle sur les choix percutants à chaque niveau et combinaison de compétences. L’interface, personnalisable selon les besoins, a été repensée pour être en phase avec les écrans modernes et mettre en valeur les éléments du jeu de manière plus fonctionnelle. Nouveauté également pour les métiers améliorés, qui deviennent indispensables pour obtenir des équipements spéciaux, tout en permettant de vivre des expériences de maître artisan, comme avoir une clientèle dont les commandes sont gérées par la communauté.

« Dragonflight va au cœur de ce que les joueurs ont toujours aimé dans World of Warcraft : l’exploration, la personnalisation et le sentiment d’émerveillement à mesure que le monde et ses histoires se déroulent », a déclaré Mike Ybarra, président de blizzards. « Les mises à jour des systèmes de base, telles que le nouveau système de talents, s’appuient sur les racines de WoW et attirent les joueurs de tous types, permettant aux amis anciens et nouveaux de profiter de tout ce qu’Azeroth a à offrir. »