Il y a des gens qui gagnent de l’argent dans Warzone DMZ pour avoir prêté une arme

Le nouveau mode Warzone, DMZ, a été assez bien accueilli, cependant, il y a encore un grand nombre d’utilisateurs qui préfèrent continuer à jouer au mode multijoueur compétitif classique. Le problème est que dans la DMZ, il est possible d’obtenir une nouvelle arme qui pourra ensuite être utilisée en multijoueur, et c’est quelque chose que beaucoup veulent avoir. Mais comment l’obtenir sans perdre trop de temps ? Bien payé, évidemment.

de vrais mercenaires

C’est l’offre et la demande réelles. Il y a des joueurs assez intelligents qui ont réussi à trouver une entreprise très rentable, et c’est-à-dire que s’il y a des utilisateurs qui veulent obtenir le nouveau M13B à tout prix, il n’y a rien de plus facile que d’offrir leurs services pour y parvenir. Comment? Eh bien, d’une manière assez simple.

Ces utilisateurs qui proposent leurs services sur des lieux comme eBay ont déjà l’arme en question. Ce fusil d’assaut appelé M13B, est l’arme principale de « The Chemist », un personnage armé jusqu’aux dents que l’on retrouve sur la carte DMZ, en plein épicentre de la zone radioactive. Vous l’identifierez rapidement car il porte une combinaison jaune de radioprotection.

Si vous parvenez à le faire tomber, vous pourrez mettre la main sur l’arme, facilement reconnaissable à son apparence jaune de guêpe, et une fois extraite, ce M13B sera disponible pour être utilisé dans Warzone et Call of Duty multijoueur .

Comment faire payer le M13B

De nombreux utilisateurs refusent d’entrer en mode DMZ, bien que pour obtenir l’arme, ils doivent le faire. Le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus simple consiste à payer certains des utilisateurs qui offrent le service, et la technique consiste en ce qui suit.

Cette personne que vous allez payer pour l’arme l’a déjà en sa possession, alors elle va simplement la laisser tomber par terre et vous laisser la ramasser. Au moment où vous le prenez, vous n’avez qu’à demander l’hélicoptère d’extraction et quitter le jeu. Et vous aurez déjà déverrouillé le M13B.

Comme vous pouvez le voir, c’est extrêmement simple, mais cela ne vous empêchera pas d’avoir à installer DMZ et à entrer dans une partie. Auparavant, vous devez ouvrir un groupe de jeu avec la personne que vous avez payée et ensemble, vous entrerez dans le jeu.

Comment obtenir le M13B sans payer

Le moyen le plus simple d’y parvenir est de se diriger directement vers l’épicentre du rayonnement dès le début du jeu. Pour cela, vous devez utiliser un véhicule et conduire rapidement jusqu’à l’endroit. Vous y rencontrerez des troupes de soldats et le chimiste, qui se promèneront dans la région.

Le plus simple est de l’écraser rapidement avec le véhicule que vous avez, et ainsi vous obtiendrez l’arme rapidement. Dans la vidéo suivante, vous verrez la méthode assez clairement.