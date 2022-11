Microsoft envisage de doubler sa présence dans le domaine de la publicité

Il semble que Microsoft ait décidé quel sera son prochain gros pari au sein de la gigantesque entreprise. L’entreprise de Satya Nadella veut doubler ses revenus publicitaires et cela leur ferait monter jusqu’à 20 milliards de revenus. Si Microsoft parvient à atteindre cet objectif, il deviendrait le sixième plus grand fournisseur de publicité numérique au monde, dépassant Tencent, selon les estimations. Rob Wilk, responsable de la division publicité de Microsoft, a déclaré : « Nous pensons que nous méritons notre moment au soleil, et nous l’obtenons ».

La publicité chez Microsoft : de la vente au géant

Cela pourrait être une indication que l’entreprise est dans une meilleure position par rapport à 2015, lorsque Wilk envisageait de rejoindre ou non l’entreprise. À l’époque, Microsoft venait de vendre son serveur publicitaire Atlas à Facebook (aujourd’hui Meta) et de confier son activité de publicité display à AOL. Cela a fait penser à Wilk que l’entreprise n’était pas prête à se lancer pleinement dans le secteur de la publicité.

Flash forward jusqu’à ces derniers temps, Wilk dirige désormais la division publicité, qui s’est remarquablement améliorée, notamment depuis l’acquisition de l’unité publicitaire d’AT&T, Xandr, qui a été suivie de près par son partenariat avec Microsoft, qui s’articulait autour d’un niveau de support publicitaire soutenu par Microsoft. .

Matt Prohaska, consultant en publicité, souligne que Microsoft pourrait à terme devenir un acteur publicitaire mondial. « la taille des quatre grands ». Il en est ainsi malgré le fait qu’il est actuellement confronté à une conjoncture économique difficile et, en même temps, à une concurrence féroce de la part d’entreprises comme TikTok et Apple.

Que faudrait-il à Microsoft pour atteindre cet objectif ? La recherche Bing, Xbox, MSN et des centaines d’autres sites Web font partie des propriétés publicitaires de Microsoft qui utilisent Xandr pour vendre des publicités numériques. Selon les acheteurs de publicités, Microsoft doit regrouper toutes ses propriétés en un point de contact unique qui, à son tour, leur permet d’y accéder facilement.

Par ailleurs, ils ont ajouté que Microsoft doit se différencier de ses concurrents, en particulier ceux qui interagissent avec des propriétés similaires mais qui ont « entreprises publicitaires plus matures » comme google. Wilk a cependant répliqué, affirmant que l’entreprise était axée sur les partenaires par rapport à Google.

Le partenariat intelligent de Microsoft avec Netflix

Cependant, les observateurs de l’industrie publicitaire ont indiqué que l’implication de Microsoft dans Netflix lui a donné un avantage et constitue un pas dans la bonne direction en termes de différenciation. Netflix a commencé à déployer son nouveau niveau de support publicitaire en novembre, qui permet désormais aux annonceurs d’acheter des publicités via Xandr. Cela indique que Microsoft obtiendra une réduction en termes de frais de revendeur. Tom Triscari, économiste programmatique chez Lemonade Projects, a par ailleurs ajouté que « Il ne faudra pas grand-chose à Netflix pour générer 10 milliards de dollars de ventes publicitaires. La bonne offre est rare et très appréciée.

Il y a des doutes sur la pérennité de ce fait et si Netflix maintiendra le partenariat avec Microsoft à long terme. Une source crédible connaissant bien ce partenariat a indiqué qu’il n’était que de courte durée. L’embauche par Netflix des responsables de la publicité Jeremi Gorman et Peter Naylor pourrait être une indication que Netflix pourrait couper les liens avec Microsoft à long terme. Wilk a refusé de commenter la longévité du contrat, disant seulement que « Ce n’est pas 10 ans, mais plus de deux. »

Activision-Blizzard, une autre porte vers la publicité

Une autre avenue que les acheteurs de publicité pensent que Microsoft pourrait utiliser pour y parvenir serait les jeux. Même si l’accord avec Activision Blizzard est toujours en cours, la publicité dans le jeu pourrait lancer le jeu. D’autant plus si ces publicités ne peuvent être achetées que via Xandr.

Il semble que Microsoft ne veuille pas se lancer dedans et préfère prendre un peu de temps et évaluer la situation pour éviter les réactions qui pourraient survenir des joueurs. «Nous ferons ce que nous faisons normalement, c’est-à-dire que nous ne serons pas les plus rapides, mais nous serons les plus réfléchis»dit Wilk. Il semble que nous verrons probablement Microsoft emprunter cette voie lorsqu’il trouvera un moyen acceptable d’intégrer des publicités dans les jeux, même s’il vend déjà des publicités sur l’écran d’accueil Xbox.