Les 10 meilleurs jeux de 2022, selon Time

Une autre année est presque dans le livre des records, et c'est une raison suffisante pour que Time partage ses 10 meilleurs jeux vidéo de 2022. Ce genre de listes déçoit généralement, mais il semble que la publication ait peut-être réussi cette fois-ci.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge arrive au numéro 10, un bagarreur coopératif de Dotemu avec une action à défilement latéral, un style artistique pixélisé et un travail de voix des acteurs originaux du dessin animé. La vengeance de Shredder a été lancée numériquement sur la plupart des principales plateformes, et Limited Run a même fait une édition collector qui devrait être expédiée au début de 2023.

Lego Star Wars : The Skywalker Saga et Resident Evil Village : Shadows of Rose se classent respectivement 9e et 8e. Lego et Star Wars sont deux des marques les plus en vogue, et le nouveau DLC de Resident Evil ajoute encore plus de contenu à un jeu déjà génial.

Le jeu d’arts martiaux Sifu est le septième jeu préféré de Time, juste derrière The Last of Us Part 1. Le premier est arrivé en février sur PS4, PS5 et Windows (et plus tôt ce mois-ci sur Switch), et permet aux joueurs de contrôler l’enfant d’un maître de l’école d’arts martiaux cherchant à se venger de la mort de leur père. The Last of Us n’a pas besoin d’être présenté – La partie 1 est un remake du jeu original de 2013 qui améliore la formule globale de la PS5.

Le simulateur de chat Stray a terminé à la cinquième place, mais il ne s’agit pas seulement d’effectuer des activités félines de base. Le jeu demande aux joueurs d’utiliser leurs compétences pour survivre à leur environnement, résoudre des énigmes et résoudre des mystères.

Elden Ring, quatrième, a pris un bon départ avec plus de 12 millions d’exemplaires vendus en moins d’un mois (et plus de 17,5 millions en octobre). Le drame d’horreur interactif The Quarry, le successeur spirituel d’Until Dawn, a décroché la troisième place après son lancement mi-2022. Je suis un peu surpris qu’il ait terminé devant d’autres poids lourds de la liste, mais cela en vaut peut-être la peine.

Horizon: Forbidden West et God of War: Ragnarok se sont classés respectivement deuxième et premier, et aucun ne se sent à sa place ici. Horizon Forbidden West a actuellement un score Metacritic de 88 et God of War: Ragnarok est classé encore plus haut à 94.

