Half-Life Alyx mod Levitation ajoute des heures de contenu incontournable à l’agrafe VR

Bottom line: C’est difficile à croire mais Half-Life: Alyx approche de son troisième anniversaire. Alors que d’autres titres comme No Man’s Sky et Resident Evil Village valent certainement le détour en VR, Half-Life : Alyx a été conçu spécifiquement pour la VR et ça se voit. C’est sans doute la meilleure application VR et maintenant, elle s’améliore encore.

Lévitation est un nouveau mod de mini-campagne pour Half-Life: Alyx qui ajoute environ trois à quatre heures de contenu au jeu de base. L’action reprend juste après le jeu principal et voit le protagoniste Alyx revenir à City-17 pour enquêter sur un mystérieux bâtiment en lévitation où deux membres de la résistance – Barry et Maya – ont disparu. Ce sera à Alyx de sauver ses amis et peut-être toute la résistance.

Le mod comprend de nouvelles lignes vocales, de nouvelles animations de personnages et huit nouveaux niveaux. Au moment de la rédaction, le mod a un score moyen de cinq étoiles sur plus de 700 évaluations.

Le premier teaser de Lévitation est arrivé fin 2021 avant qu’une véritable bande-annonce de gameplay de sept minutes ne soit publiée en juin dernier lors du PC Gaming Show 2022. La nouvelle bande-annonce de lancement est tout aussi impressionnante.

Le produit final est un peu plus court que ce qui avait été initialement promis (jusqu’à cinq heures de nouveau contenu), mais compte tenu de la vitesse à laquelle il a été produit et du fait qu’il s’agit d’un fan mod gratuit, il n’y a pas grand-chose à redire.

Vous aurez besoin d’une copie de Half-Life : Alyx et d’un casque VR compatible (Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift ou Windows Mixed Reality) pour jouer à Levitation. Si vous ne possédez pas déjà le jeu de base, vous pouvez le récupérer à 60% (23,99 $) dans le cadre de la vente d’automne Steam. La vente se termine demain, vous devrez donc agir rapidement si vous voulez conclure l’affaire.

Pour jouer à Lévitation, abonnez-vous simplement au mod sur sa page Atelier et installez la partie 1. Chaque partie suivante (cinq au total) sera téléchargée au fur et à mesure que vous traverserez l’histoire.