Parce qu’une statue d’Elon Musk avec le corps d’une chèvre est apparue devant un bureau de Tesla

L’idole dédiée à l’homme le plus riche du monde n’est que la dernière tentative de la société de cryptomonnaie $EGT de s’attirer les faveurs du PDG et de sauver son jeton. Ils ont traversé le pays pour l’amener devant une usine Tesla.

C’est un sphinx contemporain kitsch, avec le visage de l’homme le plus riche du monde et le corps d’une chèvre chevauchant une fusée lance-flammes dirigée vers la lune. Ne manquez pas la chaîne dorée avec la plaque Dogecoin, à mi-chemin entre un collier de chien et des bijoux 50 Cent.

La société de crypto-monnaie Elon GOAT Token a construit une statue pour Musk, puis avec une très longue procession a traversé le pays pour livrer le cadeau devant les portes fermées de l’usine Tesla au Texas. En ce moment, il est garé dans le parking South Austin Costco. Le geste suit le topos épique de l’hommage au dieu pour s’attirer ses faveurs. Et en fait, la statue n’est rien de plus qu’un stratagème publicitaire de 600 000 $ pour convaincre Musk de parrainer le jeton qui porte son nom.

Le déménagement de $EGT

La sculpture Elon GOAT Token a été créée pour honorer « les réalisations et l’engagement de Musk envers la crypto-monnaie », a expliqué la société sur son site Web. Ceci est la version officielle, ci-dessous est plus, et en fait la société a ensuite ajouté « nous pensons que l’acceptation potentielle par Elon de ce cadeau de taille biblique pourrait catapulter $EGT sous les projecteurs et accélérer ses initiatives ». Musk est un roi Midas, celui qui tweete devient de l’or, et la société de crypto-monnaie a donc décidé de tenter le coup pour profiter de la lumière réfléchie produite par l’homme le plus riche du monde.

Au cours de la dernière année, $EGT n’a pas augmenté, il suffit de regarder les données du traker CoinMarketCap, pour cette raison même, ils ont essayé d’attirer l’attention de Musk, dans l’espoir de donner de la visibilité à un jeton souffrant. Pour le moment, le PDG de Tesla n’a pas reconnu ni accepté le cadeau de $EGT, malgré le fait qu’à un moment donné dans le parking d’Austin, plusieurs personnes l’ont invoqué dans l’espoir d’une apparition. Cependant, le plan semble fonctionner même s’il n’est pas à pleine capacité. L’événement a suscité un tel intérêt qu’il a fait atterrir l’entreprise sur la page des tendances américaines sur Twitter.

Que représente la statue d’Elon Musk

De Musk il n’y a que la tête, le corps de chèvre est plutôt basé sur un jeu de mots, le terme anglais « goat » est en fait également utilisé comme acronyme pour « Greatest Of All Time », l’entreprise a donc choisi la chèvre pour payer hommage à Musk. La fusée fait plutôt référence à l’autre grande entreprise du PDG, SpaceX. Il est mobile, et ils ont choisi de le pointer vers le ciel pour représenter le décollage. A l’intérieur, des conduits de gaz ont été installés afin que les flammes puissent s’échapper par l’arrière.

Sous l’œil, il y a un 8 dollars tatoué, comme un trappeur de la génération Z. Il ressemble à une larme et fait référence à la vérification des tiques bleues sur Twitter que le nouveau PDG a accordées pour, en fait, 8 dollars. Le collier Dogecoin plaqué or, quant à lui, est une référence claire à la passion de Musk pour les pièces de mème, grâce à lui, le Doge a atteint un niveau record de 0,75 $.

Goatsgiving à Austin

Après des mois de construction et un très long voyage à travers le pays, la statue est arrivée au bâtiment à Austin, « nous avons lancé un projet symbolique et nous avons agrégé une communauté autour de lui. C’était un voyage vraiment amusant et intéressant », a-t-il expliqué Ashley Sansalone , co-fondateur de la société. Ils ont appelé l’événement « GOATSgivin » documentant le voyage sur les réseaux sociaux et rassemblant de nouveaux adeptes en cours de route, qui ont fait la queue pour livrer le cadeau à Elon Musk. « Nous ne partons pas », a déclaré Sansalone debout devant l’usine d’Austin, « nous attendrons ici ».

La statue a coûté 600 000 $ et a été financée par les frais de transaction de crypto-monnaie et le financement des membres de la communauté. Le travail est signé par Kevin Stone, il a reçu un appel téléphonique en janvier 2021 et a décidé de rejoindre le projet « C’était tellement fou que je ne pouvais pas le refuser », a-t-il déclaré au Washington Post, « Je voulais juste faire partie de parce que c’était une occasion unique de faire quelque chose de vraiment, vraiment différent. »

Musk, le roi Midas de la crypto

C’est une romance lucrative entre Musk et la crypto. Un tweet suffit à déclencher des augmentations vertigineuses. Ce n’est pas un hasard si la société $EGT a choisi le PDG pour promouvoir son marché. À Noël dernier, elle a habillé son chien, Floki, d’un costume de Père Noël et a publié une photo sur les réseaux sociaux. Un nouveau jeton appelé Santa Floki est immédiatement apparu et l’actif a grimpé de plus de 18 000 % dans les jours suivants.

Avec l’acquisition de Twitter par Elon Musk, le prix du Dogecoin, la pièce meme tant aimée par le PDG, a augmenté de près de 100 %, passant de 0,0603 $ à 0,1150 $. Dès avril 2021, il avait augmenté de 400% après un tweet de Musk qui signalait Dogecoin sur sa liste de crypto-monnaies à échanger. En juillet, également sur Twitter, le milliardaire avait commencé à parler d’une nouvelle crypto-monnaie baptisée Baby Doge Coin. Le prix de la pièce a bondi de 90% en quelques heures seulement.