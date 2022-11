Apple devrait perdre 6 millions d’iPhone 14 Pro alors que les perturbations à l’usine Foxconn se poursuivent

En bref : les problèmes persistants à l’usine Foxconn de Zhengzhou en Chine ont un impact sur les plans de production d’Apple. Les protestations contre les restrictions extrêmes de Covid qui ont vu de nombreux travailleurs quitter l’usine devraient entraîner un manque à gagner de près de 6 millions de combinés iPhone 14 Pro cette année en raison d’une perte de production.

L’usine de Foxconn fabrique la grande majorité des appareils iPhone 14 Pro et Pro Max. Les opérations ont été interrompues à la mi-octobre à la suite d’une épidémie de Covid qui a placé l’usine et ses 200 000 travailleurs dans un verrouillage « en boucle fermée ».

On prétend que 20 000 travailleurs ont été mis en quarantaine sur place. Des pénuries alimentaires ont également été signalées, entraînant des débrayages massifs des travailleurs. Bloomberg rapporte que beaucoup ont été remplacés par de nouveaux employés qui se sont rebellés contre les pratiques de rémunération et de quarantaine.

Foxconn a récemment été contraint de démentir les informations selon lesquelles huit personnes seraient mortes à l’usine depuis le début du verrouillage. Il a également dû faire face à des vidéos émergeant en ligne d’employés s’échappant de l’enceinte en escaladant des clôtures et, dans certains cas, en parcourant des kilomètres pour rentrer chez eux – Foxconn a déclaré que cela ne les empêcherait pas de partir. L’entreprise a tenté d’apaiser les travailleurs à temps plein en leur offrant des primes allant jusqu’à 1 800 dollars par mois pour rester à l’usine en décembre et janvier.

Les travailleurs se sont échappés #Applele plus grand site d’assemblage d’, échappant au Zéro #Covid verrouillage à Foxconn en #Zhengzhou. Après s’être faufilés, ils marchent vers des villes natales à plus de 100 kilomètres pour battre les mesures de l’application Covid conçues pour contrôler les gens et arrêter cela. #Chine pic.twitter.com/fShxj8WpIl – Stephen McDonell (@StephenMcDonell) 30 octobre 2022

Apple a averti plus tôt ce mois-ci que les restrictions de Covid-19 à l’usine auraient un impact sur les expéditions des deux modèles d’iPhone 14 Pro. On s’attend à ce que six millions d’unités soient perdues à la suite de la perturbation, bien qu’Apple et Foxconn espèrent compenser la perte l’année prochaine.

Apple ne passe pas le meilleur moment avec le lancement de son iPhone 14. La chute de la demande de produits technologiques coûteux en raison du ralentissement économique mondial a amené Cupertino à revenir sur ses plans pour augmenter la production de son iPhone 14 nouvellement sorti en septembre à environ 87 millions d’unités contre une estimation antérieure de 90 millions d’unités.

En octobre, il a été rapporté qu’Apple avait demandé à deux fournisseurs de réduire la production de l’iPhone 14 Plus de 90 %, moins de deux semaines après le lancement du téléphone, en raison d’un intérêt plus faible pour le combiné. Il semble que payer au moins 899 $ pour un iPhone 14 Plus de 6,7 pouces alors que les gens pourraient obtenir un iPhone 14 Pro pour 100 $ de plus – ou un 14 Pro Max pour 200 $ de plus – est une trop grande demande.