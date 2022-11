L’US Navy verse 154 400 $ à une entreprise allemande après avoir perdu un procès pour piraterie

En bref : La marine américaine est un pirate, selon la Cour fédérale des réclamations. Mais ce n’est pas le crâne et les os croisés du piratage à la Barbe Noire. La branche militaire a perdu un procès pour violation du droit d’auteur du logiciel et doit payer au développeur 154 400 $. Mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour la Marine : la société qui intente le procès voulait initialement 600 millions de dollars.

La société allemande Bitmanagement Software a intenté une action en justice fédérale contre la marine en 2016. La plainte affirmait que la marine avait accepté d’octroyer une licence au logiciel de réalité virtuelle 3D BS Contact Geo sur une base limitée et expérimentale en 2011 et 2012. L’essai impliquait l’installation du programme sur 38 ordinateurs pour les tests et l’intégration dans les systèmes de la Marine.

La marine a été tellement impressionnée par le logiciel qu’elle aurait amené le développeur à croire qu’il prévoyait d’acheter des licences supplémentaires pour un déploiement à grande échelle en 2013. Des négociations ont eu lieu entre 2013 et 2015, période au cours de laquelle Bitmanagement avait désactivé le logiciel de protection contre la copie sur BS. Contactez Geo à la demande de la Marine.

Bitmanagement indique que malgré le paiement de seulement 38 licences, la Marine a installé BS Contact Geo sur au moins 558 466 machines. Le logiciel Flexwrap qui suivait le nombre de doublons a été désactivé en 2014, de sorte que le nombre réel de doublons aurait pu être encore plus élevé.

Comme les frais de licence pour chaque logiciel coûtaient environ 1 067 dollars à l’époque, Bitmanagement a estimé qu’il devait 596 millions de dollars pour l’utilisation de son logiciel, ce qui a conduit à une action en justice contre le gouvernement. La réponse de la Marine était un dossier judiciaire distinct affirmant que les licences qu’elle avait achetées permettaient de faire des copies supplémentaires sans encourir de frais supplémentaires. Selon la poursuite, la Marine a désinstallé le logiciel BS Contact Geo de tous ses ordinateurs et « a ensuite réinstallé le logiciel sur 34 sièges, à des fins de stock » après le dépôt de la plainte.

Le registre écrit que la poursuite initiale de Bitmanagement a été rejetée en septembre 2019, pour être relancée par le circuit fédéral en février 2021. La marine a été jugée responsable de violation du droit d’auteur car elle n’a jamais utilisé une application de gestion de licence Flexera pour surveiller les utilisateurs simultanés et décider combien des licences supplémentaires seraient nécessaires, comme stipulé par les termes de la licence.

Fait important, David Kennedy, expert-comptable agréé (CPA) pour Pricewaterhouse Coopers, a déterminé que le prix par licence s’élève à 200 $, et non à 1 067 $. À ce titre, le juge a accordé 154 400 $ à Bitmanagement. La Marine devra également verser une « indemnité de retard » à une date ultérieure indéterminée.