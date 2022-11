Les équipes ajouteront la possibilité d’effectuer des paiements en novembre

Teams est déjà un produit imparable qui continue de croître. Microsoft ne s’est pas trompé quand ils ont dit que cela pourrait finir par être plus pertinent que Windows. Et les mises à jour et nouvelles fonctionnalités nous invitent à penser que cela serait possible. A cette occasion, les paiements arrivent sur Microsoft Teams et nous vous expliquons l’intérêt derrière cette fonctionnalité.

Ajoutée à la feuille de route Microsoft 365 en septembre, l’application « Paiements » dans Microsoft Teams devrait être lancée ce mois-ci. Cependant, la disponibilité de la fonctionnalité est toujours limitée au cas où elle serait déployée avant la fin novembre. Selon Microsoft, il ne ciblera que les entreprises enregistrées aux États-Unis et au Canada, bien qu’il couvre de nombreuses plates-formes Teams, notamment Web, iOS, Android, Mac et ordinateur de bureau.

Paiements en Teams, un excellent moyen de collaborer entre entreprises

Sur une note positive, l’application Payments facilitera le processus de paiement entre les entreprises qui effectuent des sessions dans Teams. Selon l’entrée de la feuille de route Microsoft 365, « Une fois que vous avez connecté un service tiers pour recevoir des paiements, vous pouvez demander un paiement directement lors d’une réunion Teams et demander aux clients de vous payer en quelques clics. »

Outre cette application, d’autres fonctionnalités de la feuille de route Microsoft 365 attendent toujours leur disponibilité générale en novembre. La liste comprend l’extension des sélections d’emoji Teams à 800 options, la livraison différée des messages de chat, des filtres de liste d’approbation supplémentaires, etc. Une poignée d’autres fonctionnalités et améliorations arrivent sur la plate-forme de messagerie en décembre. Parmi eux, l’option tant attendue « Supprimer les chats » pour supprimer définitivement des conversations entières en vue. Et utilisez également la fonction « @mention » pour ajouter instantanément de nouveaux participants au chat.

D’autre part, l’une des nouveautés que les utilisateurs de Teams peuvent déjà essayer est l’application Games for Work, qui propose des titres bien connus tels que Solitaire, Minesweeper et Wordament in Teams. Il n’est disponible que pour les clients professionnels et éducatifs, mais les jeux inclus ont été réglés pour permettre le multijoueur, pouvant accueillir jusqu’à 250 joueurs simultanés. Récemment, Teams a également lancé une nouvelle expérience appelée « Vue en langue des signes » en version d’aperçu. Il est destiné aux membres de la communauté sourde et malentendante. Et il présente une meilleure conception d’écran pour mettre en évidence les signataires ou les interprètes à l’écran.