Le sous-système Windows pour Linux arrive sur le Microsoft Store pour tout le monde

Pourquoi c’est important : Le petit Core Linux caché dans Windows a grandi et est maintenant une partie stable et appropriée du système d’exploitation grâce à l’intégration du Microsoft Store. Les mises à jour seront ainsi plus faciles et plus rapides.

Quatre ans après la sortie initiale, la couche de compatibilité connue sous le nom de sous-système Windows pour Linux (WSL) est devenue partie intégrante de Windows. Comme annoncé par le responsable du programme Microsoft Craig Loewen, la version Microsoft Store de WSL abandonne son étiquette « Expreview » et devient généralement accessible au public.

Les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 auront tous deux accès à la dernière version de WSL dans le Store, qui est désormais la version par défaut du logiciel. De cette façon, WSL cessera d’être un composant facultatif de Windows et Microsoft pourra fournir des mises à jour et des services plus rapidement et plus efficacement sans attendre une mise à jour du système d’exploitation Windows.

Le sous-système Windows pour Linux permet aux développeurs et aux utilisateurs expérimentés d’exécuter un environnement GNU/Linux directement sur Windows. Le logiciel offre la plupart des outils, utilitaires et applications de ligne de commande Linux, sans avoir besoin d’installer de logiciel tiers ni de modifier quoi que ce soit. Les utilisateurs peuvent améliorer la productivité en évitant la surcharge d’une machine virtuelle traditionnelle ou d’une configuration à double démarrage.

Grâce à la dernière version de WSL, les utilisateurs de Windows peuvent choisir leur distribution Linux préférée à installer à partir du Microsoft Store pour exécuter des outils de ligne de commande tels que grep, sed, awk ou d’autres binaires ELF-64 (Linux). Ils peuvent également exécuter des scripts Bash et plus encore.

Le dernier développement du projet, WSL 2, améliore considérablement les performances, la compatibilité et l’intégration du système de fichiers grâce à la possibilité d’exécuter des Core Linux dans une machine virtuelle légère. L’expérience utilisateur est la même pour les deux versions.

Le sous-système Windows pour Linux version 1.0.0 inclut des centaines de corrections de bugs et d’améliorations. La version généralement disponible de WSL dans le Microsoft Store apporte la même prise en charge de l’application Linux GUI à Windows 10 que Windows 11. Cependant, seuls Windows 10 21H1 ou version ultérieure et Windows 11 21H2 ou version ultérieure se verront proposer la mise à jour pour le moment.