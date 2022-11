Lave-vaisselle ou vaisselle : lequel consomme le plus d’énergie et d’eau ?

Ce que vous pensez intuitivement est souvent faux. Un lave-vaisselle devrait être plus écologique que laver la vaisselle à la main. Vous avez lu cela maintes et maintes fois.

Cette déclaration remonte à l’étude des consommateurs sur les habitudes de lavage de la vaisselle dans quatre pays européens par l’Université de Bonn à partir de 2010. Malheureusement, ce calcul n’est pas correct.

Afin d’estimer avec précision la consommation d’électricité et d’eau, vous devez tenir compte de nombreux facteurs. Dans cet article, nous allons au moins vous montrer comment vous pouvez prendre de meilleures décisions pour votre cuisine.

Le problème de l’étude

Malheureusement, ce n’était pas un défaut mineur dans l’étude. Sinon, le calcul aurait pu s’additionner entre-temps, car depuis lors, les lave-vaisselle sont devenus plus économiques en termes de consommation d’eau et d’électricité.

La fabrication et le transport doivent être inclus dans la consommation d’énergie (Image : Han Chenxu/Unsplash)

Mais à l’époque, deux facteurs ayant un impact majeur sur le calcul étaient ignorés :

Seul le rinçage lui-même a été considéré dans l’étude. L’énergie nécessaire à la fabrication et au transport du lave-vaisselle n’était pas incluse. Les personnes testées qui se lavaient à la main utilisaient des techniques très différentes à l’époque – d’économiques à extrêmement inutiles. Dans l’étude, la moyenne a été prise. Mais le lavage économique de la vaisselle à la main était plus économique que le lave-vaisselle.

Comparatif de consommation d’eau

La consommation d’eau lors du lavage de la vaisselle à la main et avec la machine semble être la même à première vue. Un évier contient environ neuf litres d’eau. Un lave-vaisselle a également besoin d’environ neuf litres par cycle de lavage.

Mais la machine lave beaucoup plus de vaisselle avec cette quantité d’eau. De plus, quand je lavais encore à la main, j’utilisais encore plus d’eau par cycle de lavage. Ces deux effets déplacent le calcul en faveur de l’appareil électronique.

Les restes grossiers doivent toujours être retirés de l’assiette avant d’aller au lave-vaisselle (Image Pixabay/congerdesign)

Lorsque la vaisselle était sale, je changeais l’eau de rinçage entre temps car elle était tout simplement trop sale. Pour le rinçage, soit j’ai fait couler une deuxième bassine d’eau claire, soit j’ai tenu chaque verre, chaque assiette sous l’eau courante au moins brièvement.

La machine, en revanche, parvient également à recycler l’eau sale et à l’utiliser plusieurs fois – à l’exception du dernier rinçage, pour lequel de l’eau douce est bien sûr réutilisée.

Cependant, la leçon de l’étude ci-dessus est que la consommation d’eau n’est pas la même pour tout le monde. Cela dépend beaucoup de la technologie individuelle – et la consommation d’eau peut alors certainement être inférieure à celle d’un lave-vaisselle :

enlever tous les restes de nourriture après avoir mangé

Si possible, ne laissez rien sécher

si vous le faites, laissez-le bien tremper avec un peu d’eau

mettre peu d’eau dans le bassin

faites confiance à l’eau savonneuse, même si l’eau est un peu trouble

ne rincez que quelques articles, par exemple des verres

Comparaison de la consommation d’énergie

La consommation d’énergie est encore plus difficile à déterminer. Un lave-vaisselle consomme entre 0,7 et 0,95 kWh en programme éco. Malheureusement, ce n’est pas si facile à estimer lors d’un lavage à la main.

Où et avec quoi l’eau est-elle chauffée ? Dans la chaudière électrique sous l’évier ? Dans le système de chauffage au gaz? Dans le chauffage central ? Est-ce que cela fonctionne avec du gaz, du fioul ou du chauffage urbain ? Quelle est la longueur de la ligne dans votre cuisine ? L’eau chaude est-elle déjà là à la grue ? combien d’eau utilisez-vous

Comment l’eau est-elle chauffée pour le lavage des mains ? (Image : avantrend/Pixabay)

Au lieu de vouloir calculer une valeur spécifique ici, faites attention à la façon dont vous pouvez économiser de l’énergie lorsque vous lavez à la main.

Le programme écologique à 60 degrés fonctionne au lave-vaisselle, mais lors du lavage à la main, l’eau n’est jamais plus chaude que 60 degrés. Vos mains ne supporteraient pas cela. Il dit partout que les germes ne meurent qu’à 60 degrés. Cependant, le liquide vaisselle fait la majeure partie du travail de nettoyage. L’eau de rinçage n’a pas besoin d’être chaude.

Les températures élevées dans le lave-vaisselle, en revanche, sont importantes pour l’entretien de la machine et l’élimination du biofilm qui peut s’être formé dans l’appareil. Les températures sont également utilisées pour détacher les incrustations des casseroles et poêles.

Comparatif liquide vaisselle

Lorsque vous lavez la vaisselle à la main, il peut facilement arriver que vous surdosiez le détergent. Les bouteilles ont souvent une ouverture trop grande. En fin de compte, cependant, vous avez entre vos mains le dosage correct du détergent. Faites d’abord confiance aux instructions sur la bouteille, puis faites de plus en plus confiance à votre expérience.

Une pastille est la forme la plus courante de détergent pour lave-vaisselle (Image : Peter Giesecke)

Un lave-vaisselle, par contre, surdose toujours. Après tout, la vaisselle doit également être propre si :

la machine est pleine

la vaisselle est extrêmement sale

il y a une forte croûte

il y a des résidus particulièrement collants sur la plaque

Casseroles dégoulinant de graisse

l’eau est très calcaire

Si vous utilisez des tablettes, vous dosez toujours le même – même si le contenu du lave-vaisselle varie. Le même onglet est également utilisé dans des machines de capacités différentes et dans des endroits avec une qualité d’eau différente. Vous pouvez mieux mesurer la poudre, mais même dans ce cas, de nombreuses personnes ont tendance à faire une surdose.

Cependant, les premiers lave-vaisselle font la distribution eux-mêmes et le font très bien. Des capteurs vérifient le degré de saleté de la vaisselle. De nombreux appareils peuvent alors déterminer la température et la quantité d’eau, mais certains également la quantité de détergent.

Le Powerdisk de Miele suffit pour jusqu’à 20 cycles de rinçage (Image : Miele)

Le lave-vaisselle racle alors uniquement la quantité de détergent d’un disque qui est actuellement nécessaire. Celui-ci se trouve dans l’appareil et est suffisant pour de nombreux cycles de rinçage. Les disques sont plus chers au kilo, mais comme on en utilise moins par cycle de lavage, le prix est à relativiser. L’environnement vous remerciera certainement.

Il est également préférable d’utiliser un détergent biologique ou écologique composé d’ingrédients durables entièrement biodégradables.

L’empreinte écologique totale

Revenons à l’étude ci-dessus. Des valeurs de consommation concrètes pour laver la vaisselle à la main y ont été données, mais celles-ci ne peuvent être généralisées. Quelle est la valeur pour vous et votre cuisine ?

Que l’électricité provienne de sources renouvelables est tout aussi important que la production et le transport de l’appareil

De plus, si la comparaison ne porte pas seulement sur le prix mais aussi sur l’environnement, cela joue également un rôle si l’électricité provient d’énergies renouvelables ou a été produite avec des émissions nocives pour l’environnement.

L’étude n’a pas non plus tenu compte du fait que les lave-vaisselle nécessitent de l’énergie et d’autres ressources pour être fabriqués et transportés jusqu’au site d’installation. La dite ruisseau gris pendant la production devrait être de 1 000 kWh par appareil. Ces coûts (environnementaux) sont complètement éliminés lors du lavage à la main.

Casseroles à la main, assiettes à la machine

Faire la vaisselle à la main n’est plus une option pour moi. J’habite au troisième étage d’un vieil immeuble. Lorsque j’ouvre le robinet d’eau chaude, je dois attendre longtemps et laisser passer beaucoup trop d’eau jusqu’à ce qu’elle commence à se réchauffer. Comme je l’ai appris en faisant des recherches sur ce post, il n’est pas nécessaire qu’il fasse vraiment chaud, mais il devrait être un peu chaud.

Si le pot et la tasse avaient été lavés à la main, beaucoup plus d’assiettes auraient pu y entrer (Image : Peter Giesecke)

J’apprécie avant tout le gain de temps qu’apporte un lave-vaisselle. Je n’ai plus le temps de tout faire à la main comme je le faisais il y a cent ans. Je me concentre plutôt sur l’achat d’appareils durables et économiques, même s’ils sont plus chers. Je fais attention à la classe d’efficacité énergétique, à la consommation d’énergie et à la consommation d’eau.

Et j’essaie d’utiliser les appareils intelligemment. Je lave donc rapidement les grandes casseroles à la main immédiatement après ou même pendant la cuisson. Une éponge et un peu d’eau suffisent souvent. Il y a alors beaucoup plus de place dans le lave-vaisselle pour les assiettes et les couverts, qui doivent être disponibles en quantité suffisante dans le ménage. La machine fonctionne moins souvent et est donc beaucoup plus efficace.