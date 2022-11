Les autorités britanniques enquêtent sur Apple et Google sur les navigateurs mobiles et les jeux en nuage

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les développeurs se plaignent depuis longtemps du contrôle d’Apple et de Google sur les navigateurs Web mobiles et des restrictions de jeu en nuage d’Apple. Les régulateurs du Royaume-Uni ont signalé qu’ils étaient au courant de ces plaintes l’été dernier, mais ils ont maintenant une raison suffisante pour lancer une enquête officielle sur les politiques des géants de la téléphonie mobile.

Cette semaine, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé le début d’une enquête de marché sur les règles d’Apple et de Google concernant les navigateurs Web iOS et Android, respectivement. L’AMC se penchera également sur le refus d’Apple d’autoriser les applications de jeux en nuage sur son App Store.

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad d’Apple disposent de nombreuses options de navigateur Web en plus de Safari d’Apple. Cependant, les gardiens de Cupertino exigent qu’ils s’exécutent sur le moteur de navigateur WebKit de Safari. De même, Google maintient un environnement similaire avec son moteur Chromium sur Android (la plupart des navigateurs Windows fonctionnent également sur Chromium).

Les développeurs ont déclaré à la CMA que des politiques comme celle-ci nuisent à leurs entreprises en étouffant l’innovation et en augmentant les coûts. Certains développeurs disent que les problèmes de WebKit les ont forcés à créer des applications – payant ainsi la certification Apple – pour des services qui devraient fonctionner correctement sur les sites Web mobiles.

Pendant ce temps, Microsoft, Nvidia et Google ont dû utiliser des pages Web pour contourner l’interdiction douce d’Apple sur les applications de jeu en nuage pour iOS. Il s’agit d’une interdiction douce car Apple n’interdit pas de telles applications. Au lieu de cela, il exige que chaque jeu dans un service cloud soit soumis à une certification d’application individuelle, signalant une préférence pour les services d’abonnement comme Apple Arcade et Netflix Games. Le Google Play Store a autorisé les applications de jeu en nuage comme Xbox Cloud Gaming de Microsoft et GeForce Now de Nvidia, avant même de fermer sa plate-forme de jeu en nuage concurrente Stadia.

L’AMC a qualifié le moteur de navigateur et les restrictions de jeu en nuage d’anticoncurrentiels lors de l’test initial de la question en juin. Il a noté que 97% de la navigation Web mobile en 2021 au Royaume-Uni s’est produite sur WebKit ou Chromium. Le régulateur considère Apple et Google comme un duopole dans l’informatique mobile.

Le régulateur britannique n’a pas précisé les conséquences qu’il pourrait imposer à Apple et Google s’il décidait de porter des accusations de comportement anticoncurrentiel à leur encontre. Cependant, il a déclaré que son enquête pourrait encourager un changement dans les politiques internes actuelles.

L’Union européenne tente également de sévir contre les politiques relatives aux moteurs de navigation mobiles. Le mois dernier, il a promulgué la loi sur les marchés numériques (DMA), qui interdit aux entreprises d’obliger les utilisateurs et les entreprises à utiliser un seul moteur de navigation. Toutes les conséquences que le DMA entraînerait sur Apple ou Google se produiraient probablement au cours des prochaines années.