Sony et Honda envisagent d’inclure une PS5 dans les voitures autonomes prévues

Quelque chose à espérer : plus tôt cette année, Sony et Honda ont annoncé une collaboration pour développer divers véhicules électriques, dont certains pourraient être entièrement autonomes. Les entreprises se sont également fortement concentrées sur le côté divertissement des voitures à venir, soulignant cela en révélant des plans pour inclure une PS5 dans des modèles spécifiques.

Au CES 2020, Sony a annoncé une nouvelle sous-division intitulée Sony Mobility Inc., dont l’objectif principal était de produire des véhicules électriques. Le prototype initial présenté était la Sony Vision-S, une berline à quatre portes avec une vitesse de pointe d’environ 150 MPH. Les détails étaient rares jusqu’au début de cette année, lorsque Sony a dévoilé un deuxième prototype, un SUV appelé Vision-S 02. Il a renommé rétroactivement le premier modèle en Vision-S 01.

Récemment, Sony et Honda ont dévoilé un partenariat pour produire des véhicules électriques, dont certains pourraient être autonomes, et les commercialiser en 2026. La coentreprise a été baptisée « Sony Honda Mobility ». C’est un arrangement mutuellement avantageux puisque Honda est déjà bien établi sur le marché automobile et que Sony n’est pas étranger au monde du divertissement.

Le divertissement automobile est une tendance assez récente, en particulier avec les véhicules électriques. Le concurrent numéro un de Sony et Honda, Tesla, a repoussé les limites en ce qui concerne le temps passé dans la voiture. Les propriétaires de Tesla peuvent jouer à des jeux classiques, regarder Netflix ou Hulu, ou même avoir une session « Car-aoke ». Par conséquent, Sony et Honda devront réfléchir avec audace pour rivaliser avec les fonctions toujours croissantes des applications de divertissement de Tesla.

Il est difficile de penser à quelque chose de plus audacieux que d’installer une PlayStation 5 dans une voiture produite en série. Jouer à des jeux AAA tels que God of War Ragnarök ou Horizon Forbidden West sur le tableau de bord de votre voiture est fantastique en théorie. Bien sûr, Sony et Honda ne veulent pas que vous jouiez en conduisant, nous ne devrions donc nous attendre à voir la fonctionnalité que sur des véhicules entièrement autonomes, ce qui pourrait prendre un certain temps.

La PS5 n’est pas le seul plan que les deux sociétés ont en matière de divertissement. Dans une récente interview avec le Finanacial Times, le PDG de Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno, a noté que les véhicules à venir « répondront au divertissement et au réseau que nous aimerions offrir ». Malheureusement, Mizuno laisse les informations quelque peu vagues, il est donc incertain de savoir ce que les entreprises pourraient planifier aux côtés d’une PS5 intégrée.

Sony et Honda espèrent que ces changements éventuels inciteront les acheteurs à passer plus de temps dans leur voiture qu’ils ne le font déjà. Que l’inclusion d’une console de jeu entière à l’intérieur du véhicule donne les résultats escomptés sera inconnue pendant un certain temps. La nouveauté semble passionnante dans son concept, mais dans quelle mesure sera-t-elle vraiment pratique ?