Assurer la machine à laver contre les dégâts des eaux – ce qui est important

Une fois que l’appartement est sous l’eau car il n’y a plus de machine à laver cassée, les dégâts sont importants.

Un appareil de haute qualité aurait pu empêcher cela. Mais attention : Aquastop n’est pas seulement Aquastop. Toutes les techniques ne fonctionnent pas aussi bien. Même debout au sous-sol, la fuite de la machine à laver aurait causé moins de dégâts que dans l’appartement.

Mais et maintenant ? Une fois le dommage survenu, cela dépend de la compagnie d’assurance. Lequel est responsable ? Que devez-vous prendre en compte lors de l’inscription pour qu’elle paie réellement plus tard ?

Quelles compagnies d’assurance remboursent les dégâts des eaux

Si la machine à laver fuit, trois compagnies d’assurance différentes peuvent payer les dégâts des eaux.

L’assurance ménage couvre les dommages causés à votre propre propriété. Mais uniquement sur les objets dits mobiles tels que les meubles, les tapis, les rideaux, les appareils électriques et les livres. Tout ce que vous pouvez emporter avec vous lorsque vous déménagez. Aussi la cuisine équipée. L’assurance responsabilité civile prend en charge les dommages causés aux biens d’autrui. C’est le cas si de l’eau s’est écoulée par le sol dans l’appartement voisin à l’étage inférieur et que l’installation a été endommagée. L’assurance habitation rembourse les dommages causés à l’habitation. Enfin, le plafond, les sols et les murs doivent être drainés et reconstruits. Cependant, cette assurance n’intervient que si les locataires s’acquittent d’une contribution à la protection de l’immeuble en plus des frais annexes. Sinon, la responsabilité civile paie ou vous supportez vous-même les frais.

Une négligence grave empêche le paiement

La police d’assurance indique quand et pour quoi exactement une compagnie d’assurance paie. Mais ce n’est pas toujours clair. En cas de dommage, un litige peut survenir quant à savoir si les conditions mentionnées sont effectivement respectées. Si l’assuré a agi par négligence grave, la compagnie d’assurance peut réduire le paiement ou le refuser complètement.

Regardez attentivement avant de signer le contrat (Photo : )

Il peut y avoir plusieurs raisons à cela : L’assuré a installé le lave-linge au mauvais endroit, ne l’a pas branché de manière professionnelle ou ne l’a pas surveillé correctement. Ces affaires se terminent généralement devant les tribunaux. Et comme c’est si souvent le cas, les tribunaux ne sont pas d’accord non plus.

Malgré Aquastop : fermez le robinet d’eau

L’Aquastop est une petite boîte au début du tuyau d’arrivée, c’est-à-dire directement derrière le robinet d’eau. Il contient une vanne qui coupe le débit d’eau lorsque le lave-linge ne fonctionne pas ou qu’il y a une fuite dans le tuyau ou dans l’appareil et que de l’eau s’échappe en conséquence.

En 2004, le tribunal régional supérieur d’Oldenbourg a jugé qu’il y avait eu une faute grave si le tuyau d’arrivée était fixé au robinet avec un collier sans aqua stop et que le robinet était ouvert en permanence (OLG Oldenburg, jugement du 5 mai 2004 – 3 U 6/04/WM 2005,587). .

Si vous ne voulez pas compter sur l’Aquastop, fermez le robinet (Photo : )

Il faut donc prendre une mesure pour que l’eau ne puisse pas continuer à couler indéfiniment en cas de dégâts. Cela peut être un aquastop – bien que vous devriez examiner de près ce que cela indique. Les fabricants utilisent le nom pour différentes techniques qui ne fonctionnent que différemment.

Le pari le plus sûr, bien sûr, est de fermer le robinet lorsque la machine à laver ne fonctionne pas – même si elle a un arrêt aquatique.

Attention : Un Aquastop moderne a besoin d’électricité pour ouvrir et fermer l’électrovanne sur l’entrée. Ainsi, si vous partez en vacances et que vous débranchez votre lave-linge pour économiser de l’énergie, cette forme d’aquastop risque de ne plus fonctionner. Avant de partir, vous devez fermer le robinet.

Gardez un œil sur la machine à laver

Si le tuyau éclate, il n’est pas trop tard pour prévenir les dégâts d’eau dans votre propre maison et celle de vos voisins. Si vous remarquez de l’eau, fermez le robinet, éteignez la machine à laver et récupérez l’eau des carreaux.

Mais combien de temps une machine à laver peut-elle rester sans surveillance ? Certaines compagnies d’assurance refusaient de payer si l’assuré n’était pas chez lui au moment de l’accident.

Si vous allumez une machine à laver, vous ne devriez pas partir tout de suite en vacances (Image : )

Le tribunal régional supérieur de Coblence a décidé qu’une compagnie d’assurance devait indemniser les dégâts des eaux, même si la machine à laver a fonctionné pendant deux à trois heures sans surveillance. L’appareil n’avait même pas d’aquastop (Az. 10 U 1124/99). Ainsi, vous n’êtes pas obligé de rester dans l’appartement pendant tout le processus de lavage, mais vous pouvez également vous rendre rapidement au kiosque – du moins selon l’OLG Koblenz.

Le LG Frankfurt, quant à lui, a qualifié de grossière négligence le fait que quelqu’un ait allumé la machine à laver le samedi matin, puis soit parti en vacances pendant le week-end. Dans ce cas également, l’appareil ne disposait pas d’aquastop (tribunal de Francfort, Az. 2/26 O 285/97).

Donc, si vous ne restez pas longtemps dans l’appartement, vous devez vous assurer que l’eau ne peut pas s’échapper indéfiniment. Si vous n’avez pas d’aquastop, vous devez fermer le robinet d’eau. Mais c’est un bon conseil sinon.

En cas de dommage

En cas de dommage, vous devez agir rapidement – ​​de deux manières.

Essayez d’abord de limiter les dégâts. Tout d’abord, fermez le robinet pour empêcher plus d’eau de s’échapper. Ensuite, essuyez immédiatement l’eau qui se trouve sur le sol afin qu’elle ne puisse pas endommager davantage l’appartement en dessous.

Si l’appartement est inondé : essuyez-le immédiatement, mais documentez tout pour la compagnie d’assurance (Image : )

Il est préférable de prendre des photos de chaque étape afin de pouvoir montrer à la compagnie d’assurance à quoi cela ressemblait, c’est-à-dire l’étendue des dégâts. Cependant, vous ne devez pas jeter les objets endommagés, mais les sécher et les conserver au cas où la compagnie d’assurance voudrait les voir.

Après avoir pris l’eau, signalez immédiatement le sinistre à vos deux assurances (inventaire du ménage et responsabilité civile) et à votre propriétaire afin qu’il puisse également informer son assurance. Si vous attendez trop longtemps, les tribunaux ont déjà statué que vous pourriez perdre votre réclamation.

Installé dans l’appartement ou au sous-sol ?

Si possible, une machine à laver doit être au sous-sol, de préférence dans une buanderie qui a un drain dans le sol. Ainsi, aucun dommage ne peut survenir en cas de fuite d’eau.

La machine à laver est la plus sûre au sous-sol (Image : )

Les tribunaux ne s’accordent pas sur la question de savoir si un propriétaire peut interdire l’installation d’une machine à laver dans l’appartement s’il y a une buanderie au sous-sol.

Conclusion : préparez-vous intelligemment

La plupart des polices d’assurance habitation incluent une couverture contre les dégâts des eaux. Mais ce n’est pas si simple, car l’assurance responsabilité civile est responsable des meubles endommagés dans le voisinage, et l’assurance bâtiment des dommages à la maison (mais pas toujours).

De plus, vous ne devez pas agir par négligence grave, sinon la compagnie d’assurance ne paiera pas du tout ou seulement partiellement. Les tribunaux ont jugé tout à fait différemment ce qu’il faut entendre exactement par là.

Quitter brièvement l’appartement lorsque la machine à laver est en marche était autorisé dans de nombreux cas. Allumer l’appareil et partir en vacances ne l’est pas.

Vous serez du bon côté si vous fermez toujours le robinet après la fin du cycle de lavage. Vous devez toujours avoir une assurance, car même lorsque la machine est en marche, un tuyau peut éclater et de l’eau peut s’écouler.

Image en vedette :