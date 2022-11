Le Microsoft Store lance des listes de raccourcis dans sa dernière mise à jour

Microsoft a terminé la semaine dernière avec une version tant attendue du canal de développement, qui contient toutes sortes de modifications et d’améliorations, telles que des recommandations de sites Web dans le menu Démarrer, de nombreuses mises à jour du gestionnaire de tâches, de nouvelles actions suggérées et bien d’autres. Comme cela arrive souvent dans le canal Dev, la dernière version est livrée avec des mises à jour d’applications supplémentaires, et c’est au tour du Microsoft Store de recevoir de nouvelles fonctionnalités en plus du système d’exploitation.

Le Microsoft Store continue de s’améliorer avec sa dernière mise à jour

Les Windows Insiders peuvent télécharger une nouvelle version à partir du Microsoft Store (22210.1401.X) avec prise en charge des listes de raccourcis. Si vous n’êtes pas familier avec cette fonctionnalité, les listes de raccourcis sont des menus contextuels qui s’affichent à l’écran lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une icône de la barre des tâches. Ces types de listes vous permettent d’accéder aux actions les plus populaires des applications, des éléments épinglés et des fichiers récents. Maintenant, le Microsoft Store a reçu ces fonctionnalités.



La dernière version de Microsoft Store vous permet de cliquer avec le bouton droit sur l’icône pour ouvrir une catégorie spécifique (applications, jeux, films, bibliothèque) et lancer les applications récemment ajoutées. Ce n’est en aucun cas une amélioration révolutionnaire, mais c’est un ajout bienvenu qui rend le Microsoft Store un peu plus pratique.

La prise en charge de la liste de raccourcis rejoint d’autres améliorations introduites par Microsoft dans sa boutique il n’y a pas si longtemps. Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a ajouté une expérience de recherche améliorée et simplifiée et la possibilité de découvrir les offres logicielles fournies avec votre PC.