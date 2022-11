Le prise en charge étendue de Windows 8.1 se termine bientôt

En bref : Microsoft prévoit de mettre un autre de ses systèmes d’exploitation hérités au pâturage dans un proche avenir. Quiconque utilise encore le système d’exploitation vieillissant doit commencer à envisager sérieusement la transition vers une version actuelle en service.

Windows 8.1 a été lancé fin 2013 – juste un an après que Microsoft a lancé Windows 8 – dans le but de corriger certains des premiers problèmes avec son système d’exploitation phare. La plupart ont trouvé qu’il offrait une meilleure expérience que l’original, mais Microsoft n’a pas perdu de temps pour préparer et déployer son successeur – Windows 10 – à l’été 2015.

Microsoft a mis fin au support général de Windows 8.1 le 9 janvier 2018 et prévoit de suspendre le support étendu le 10 janvier 2023. Une fois que cela se produira, Microsoft ne fournira plus de mises à jour logicielles ni d’assistance technique pour le système d’exploitation. Il n’y aura pas de programme de mise à jour de sécurité étendu pour Windows 8.1, ce qui indique que toute personne l’exécutant après la date limite sera exposée à de futurs risques de sécurité.

Selon StatCounter, la part de marché mondiale des ordinateurs de bureau de Windows 8.1 n’était que de 2,45 % en octobre 2022. À titre de comparaison, Windows 7 est toujours utilisé sur 9,61 % des ordinateurs de bureau. Windows 11 a été adopté par 15,44 % des ordinateurs de bureau et Windows 10 ouvre la voie avec 71,29 % de part de marché.

Microsoft recommande de mettre à niveau les appareils exécutant Windows 8.1 vers une version plus récente et en service de Windows comme Windows 10 ou Windows 11. Windows 10 Home et Pro est toujours disponible et sera pris en charge jusqu’au 14 octobre 2025. Cette route pourrait vous en acheter quelques-uns. plus d’années si Windows 11 n’est pas une option en raison de limitations techniques.

Si votre appareil ne répond pas aux exigences minimales d’un système d’exploitation plus récent, Microsoft suggère de le remplacer par quelque chose d’un peu plus récent. Dans cette situation (et en supposant que vous souhaitiez rester avec Windows), vous feriez mieux de passer à quelque chose qui prend en charge Windows 11 afin que vous n’ayez plus à vous soucier de changer de système d’exploitation pendant un certain temps.