Les sénateurs se joignent aux appels à l’interdiction américaine de TikTok alors que l’administration Biden envisage un accord

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Une fois de plus, l’incroyablement populaire TikTok a été critiqué par les politiciens américains pour avoir affirmé que les Chinois l’utilisaient pour espionner les utilisateurs américains. L’avertissement bipartite intervient alors que l’administration Biden envisage un accord qui permettrait à l’application de continuer à fonctionner aux États-Unis.

Le président de la commission sénatoriale du renseignement, Mark Warner, a mis en garde contre les dangers posés par TikTok, qui compte plus de 138 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis, le qualifiant de « menace énorme ». Le démocrate de Virginie a soutenu les mesures de Donald Trump pour interdire l’application en 2020. L’ancien président a signé un décret exécutif pour interdire TikTok et WeChat aux États-Unis, mais Biden a remplacé et révoqué les ordres en juin. La nouvelle ordonnance de Biden a ordonné au département du Commerce d’examiner les applications liées à des adversaires étrangers.

« Eh bien, je pense que Donald Trump avait raison », a déclaré Warner à Shannon Bream sur Fox News dimanche. « Donc, si vous êtes un parent et que vous avez un enfant sur TikTok, je serais très, très inquiet. Toutes ces données que votre enfant saisit et reçoit sont stockées quelque part à Pékin. »

Le républicain de l’Arkansas, Tom Cotton, était tout aussi accablant. sur le programme Fox, ajoutant que TikTok est « l’un des programmes de surveillance les plus massifs de tous les temps, en particulier sur les jeunes américains ».

Nous devons savoir pourquoi TikTok utilise des ressortissants étrangers ayant des liens avec l’État chinois pour gérer les données des citoyens américains – et pourquoi@SecMayorkasapprouvé ces visas. https://t.co/YAKP2HgTC2 – Tom Cotton (@SenTomCotton) 14 novembre 2022

Il y a eu de plus en plus d’appels à une action plus dure contre TikTok récemment. Plus tôt ce mois-ci, le commissaire de la FCC, Brendan Carr, a déclaré qu’une interdiction nationale de l’application Apple et des Google Play Stores devrait être mise en œuvre. Il a déclaré qu’il y avait très peu de confiance quant à la capacité de l’entreprise à gérer correctement les données des utilisateurs américains.

Nous devrions prendre note de @FBI Conseil sur #TikTok. ‘ https://t.co/Mz9J5rolhn – Seigneur Bethell (@JimBethell) 17 novembre 2022

Pendant ce temps, comme l’a noté Bloomberg, les législateurs républicains, le sénateur Marco Rubio de Floride et le représentant Mike Gallagher du Wisconsin, ont déclaré qu’ils introduisaient une législation visant à interdire l’utilisation de TikTok aux États-Unis. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a également adressé un avertissement à un panel de la maison concernant l’accès du gouvernement chinois aux données des utilisateurs.

L’administration Biden envisage toujours une proposition qui permettrait à TikTok de continuer à opérer aux États-Unis. Cela inclurait le routage du trafic des utilisateurs américains via des serveurs gérés par Oracle, qui auditerait également les algorithmes de l’application. De plus, TikTok affirme travailler sur un projet qui isolera les données des utilisateurs américains afin qu’elles ne puissent être consultées que par les employés aux États-Unis.