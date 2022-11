Marvel : Quand Black Panther : Wakanda Forever sera-t-il diffusé sur Disney+ ?

Une fois qu’un film Marvel est sorti en salles, la question suivante qui revient toujours depuis un certain temps maintenant est : quand sera-t-il sur Disney+ ? Les plateformes de streaming s’engagent de plus en plus à avoir le billboard dans leur catalogue dès que possible, il n’est donc pas surprenant que les fans -ou simplement ceux qui sont curieux mais pas assez curieux pour aller au cinéma- veuillent savoir quand vous l’aurez . disponible en un clic de commande. Eh bien, aujourd’hui, nous allons essayer de dissiper vos doutes.