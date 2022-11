Elon Musk rétablit le compte Twitter de Donald Trump après les résultats d’un sondage

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? C’est le début d’une nouvelle semaine, ce qui indique qu’Elon Musk a fait un autre changement sur Twitter. Pour être juste envers la personne la plus riche du monde, celui-ci est quelque chose qu’il a promis de faire avant de prendre le contrôle de la plateforme : rétablir le compte de Donald Trump. Cependant, Musk a semblé prendre sa décision sur la base d’un sondage (éventuellement influencé par un robot), et il n’est pas clair si l’ancien président a l’intention de revenir.

C’était en mai, alors qu’il était encore dans le long processus d’achat de Twitter, quand Musk a déclaré que c’était une « erreur » d’interdire Trump car il aliénait une grande partie du pays, « … Donc je suppose que la réponse est que je le ferais inverser le permaban. »

Une fois qu’il a pris le contrôle de Twitter, Musk a déclaré qu’il ne rétablirait pas les comptes interdits tant qu’un conseil de modération du contenu n’aurait pas été mis en place, mais il semble que le patron de Tesla ait décidé de laisser la décision aux utilisateurs de Twitter.

Vox Populi, Vox Dei – Elon Musk (@elonmusk) 19 novembre 2022

Musk a tweeté un sondage au cours du week-end demandant si Trump devait être réintégré. Après un peu plus de 15 millions de votes, soit environ 11 % du nombre total d’adeptes de Musk, le résultat Oui a remporté 51,8 %. Musk a poursuivi avec un tweet qui disait : « Vox Populi, Vox Dei », latin pour « la voix du peuple est la voix de Dieu ». Et ce malgré le fait que le sondage avait été attaqué par des bots, ce qu’il connaît bien, ayant tenté de se retirer de l’accord Twitter en insistant sur le fait que les bots/spam représentaient 20 % ou plus des comptes sur la plate-forme.

Trump était en permanence banni de Twitter à la suite de l’attaque du Capitole en janvier de l’année dernière en raison du « risque de nouvelles incitations à la violence ». Musk a dit un jour qu’il ne croyait pas aux permabans; à moins qu’ils ne soient pour se faire passer pour des célébrités, apparemment.

La @realDonaldTrump Le compte est à nouveau actif, bien qu’il n’y ait eu aucun tweet depuis sa réintégration, peut-être parce que Trump est toujours occupé avec sa propre plateforme Truth Social et s’est engagé à ne pas revenir sur Twitter même si son interdiction était annulée.

Trump et Musk se sont disputés publiquement à propos de l’accord Twitter plus tôt cette année lorsque le premier a qualifié le second d ‘ »artiste de conneries » qui aurait « supplié » Trump pour des subventions gouvernementales. Musk a ensuite appelé Trump pour être trop vieux pour se présenter à nouveau à la présidence. Après que Trump ait qualifié Twitter de « sans valeur », Musk a tweeté le célèbre mème « le vieil homme crie au nuage » de Simpson.

Depuis qu’il a repris Twitter, Musk a également rétabli des comptes appartenant à Kanye West, The Babylon Bee, Andrew Tate et Jordan Peterson.