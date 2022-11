LG annonce le premier moniteur OLED 1440p 240Hz et il ne coûte que 999 $

Quelque chose à espérer : les aficionados du moniteur salivent à l’idée d’un moniteur OLED de taille moyenne abordable (enfin, relativement) avec un taux de rafraîchissement élevé depuis que LG a tease le concept sur sa roadmap. Maintenant, le LG UltraGear 27GR95QE-B est arrivé et a coché toutes les cases. Il a : une résolution de 2560 x 1440p, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un panneau OLED avec des temps de réponse de 0,3 ms (GtG).

LG a annoncé plutôt discrètement son premier moniteur de jeu OLED avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz au début du week-end en l’ajoutant à son site. Mais il est probable que LG aura beaucoup plus à dire à ce sujet dans un proche avenir, car avec ses caractéristiques, c’est quelque chose qui se démarque.

Comme vous l’avez peut-être déduit de son code… euh, nom, le GR95 est à l’échelle 27″. Il a une couverture de 98,5 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et comme il s’agit d’un OLED, un rapport de contraste de 1,5 million pour 1. Il est également certifié pour AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, mais n’a pas d’accélération hardware pour l’un ou l’autre.

À l’extérieur, le moniteur est doté d’un RVB et d’un support avec 11 cm de réglage en hauteur et 20 degrés de pivotement d’un côté à l’autre et de haut en bas. Pour les ports, il dispose de deux HDMI et d’un DisplayPort (pas encore de mot sur les versions), USB 3.0 en amont et en aval, et une socket SPDIF pour le passthrough audio.

Pour l’instant, et jusqu’à ce que le GR95 arrive sur le marché, il n’y a que deux catégories de moniteurs OLED à taux de rafraîchissement élevé parmi lesquels choisir.

LG et quelques autres marques ont produit des mastodontes 4K de 42″ et 48″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui passent en quelque sorte comme des moniteurs (ce sont des téléviseurs plus petits). Alternativement, plusieurs équipementiers, y compris à nouveau LG, ont récemment introduit des OLED ultra-larges de 34″ avec une résolution de 3440 x 1440p et un taux de rafraîchissement de 165-175 Hz. Corsair est sur le point de rejoindre la mêlée avec une troisième option : une version 45″ de l’ultra-large avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Mais LG est le premier à annoncer un moniteur OLED 240 Hz suffisamment petit et agile pour afficher des jeux FPS compétitifs. Au prix indiqué de 999 $, ce sera moins cher que la moitié des OLED sur le marché. LG devrait le lancer au premier trimestre 2023 et nous en entendrons probablement plus au CES en janvier.