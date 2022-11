Formovie THEATER: Le projecteur laser 4K Ultime [Black Friday -500$🔥]

Formovie, qui fait partie de l’Ă©cosystĂšme Mi (Xiaomi), propose depuis septembre 2022 le projecteur laser THEATER 4K UHD. Ce nouveau modĂšle se distingue de la concurrence avec la technologie ALPDÂź 4.0 RGB+ et la prĂ©sence de haut-parleurs Bowers & Wilkins. Il est aussi le seul modĂšle au monde Ă ĂȘtre compatible Dolby Vision et certifiĂ© Android 11.0.

Dans cet article, nous allons dĂ©couvrir le fameux Formovie THEATER ainsi que deux autres modĂšles plus compacts de la marque qui mĂ©ritent votre attention, le projecteur de poche P1 et le mini projecteur Dice.

Formovie THEATER: Le Projecteur ultime

Le premier aspect impressionnant du Formovie Theater est sa puce DLP permettant une taille de projection de 80 Ă 150″. Avec un dĂ©calage de pixels 4X et une rĂ©solution de 1080x, la puce garantit des images 4K cristallines. Le constructeur utilise la technologie d’affichage laser ALPDÂź4.0, qui est gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©e dans la salle de projection laser du cinĂ©ma sur ces produits, afin de proposer une qualitĂ© d’image de haute volĂ©e.

Ce projecteur dĂ©livre une puissance lumineuse de 2 800 lumens, ce qui le place dans la tranche supĂ©rieure des niveaux de luminositĂ© attendus pour les UST. GrĂące Ă son triple laser, le rapport de contraste du produit de 3 000:1 est impressionnant, garantissant un Ă©quilibre optimal des nuances claires et sombres. Les appareils dotĂ©s de roues chromatiques et d’un seul laser ne parviennent souvent pas Ă Ă©liminer l’effet arc-en-ciel embĂȘtant. Au lieu de vous concentrer sur un nouveau spectacle ou d’encourager votre Ă©quipe prĂ©fĂ©rĂ©e, vous devrez plisser les yeux Ă cause des couleurs d’artefact. Mais ce n’est pas un problĂšme avec cet appareil trĂšs performant. Peu de ses concurrents se rapprochent de l’efficacitĂ© de son triple moteur laser, qui minimise la distorsion des couleurs et offre une superbe qualitĂ© d’image. Les niveaux de luminositĂ© constants et l’incroyable technologie laser ne manqueront pas de changer la façon dont les utilisateurs abordent le divertissement Ă domicile.

Comme nous le citions en introduction, le Formovie THEATER est le seul Ă ĂȘtre certifiĂ© Dolby Vision. Aucun autre projecteur TV laser en vente n’est compatible. Alors que la plupart des projecteurs utilisent HDR10, ce nouveau projecteur s’appuie sur un type plus avancĂ© de HDR (plage dynamique Ă©levĂ©e). Par consĂ©quent, il offre des niveaux de contraste, de couleur et de luminositĂ© supĂ©rieurs.

La partie audio est un autre domaine dans lequel ce projecteur de cinéma Formovie 4K excelle. Bower & Wilkins, le fabricant britannique de haut-parleurs haut de gamme, a travaillé sur le systÚme audio alimenté à 2.1 canaux intégré pour offrir une qualité sonore riche et nette. Le projecteur prend également en charge le son surround immersif Dolby Atmos.

Les joueurs ne sont pas en reste avec le THEATER car celui-ci bĂ©nĂ©ficie de l’ALLM (Auto Low Latency Mode). Ce mode permet d’ajuster automatiquement la latence au rĂ©glage idĂ©al le plus propice Ă ce qui est affichĂ© Ă l’Ă©cran, augmentant ainsi vos performances. Interagissez avec les jeux en temps rĂ©el, sans aucun lag.

Le Formovie Theater est Ă©galement le seul projecteur certifiĂ© Android TV 11.0. En consĂ©quence, le Google Play Store est disponible et offre des options de divertissement infinies, mais les avantages ne s’arrĂȘtent pas lĂ . Vous pouvez coupler le projecteur avec vos appareils prĂ©fĂ©rĂ©s pris en charge et vous dĂ©tendre en diffusant des applications populaires telles que Apple TV+, Disney+, Amazon Prime Video et des services similaires. Il est Ă©galement possible d’accĂ©der Ă d’innombrables applications comme YouTube et activer l’assistant Google Voice. La tĂ©lĂ©commande est conviviale et vous permet d’accĂ©der rapidement au contenu, de rĂ©gler les paramĂštres de l’appareil, etc. Si vous souhaitez diffuser du contenu Ă partir de votre tablette, PC ou smartphone, ce projecteur est fait pour vous grĂące Ă la compatibilitĂ© avec Chromecast. Vous n’avez mĂȘme pas besoin d’utiliser la tĂ©lĂ©commande. Pour une expĂ©rience mains libres, activez votre assistant Google avec la commande standard « Hey, Google » et le microphone Ă champ lointain le captera.

Ce produit avant-gardiste utilise des capteurs corporels pour garantir un rĂ©glage automatique de la lumiĂšre et s’assurer que la projection ne soit pas agressive pour vos yeux.

La lampe de qualité industrielle utilisée pour la projection possÚde une durée de vie de 20 000 heures, ce qui vous permet de profiter du divertissement sur grand écran pendant des années sans interruption.

Enfin, l’arriĂšre de l’appareil est dotĂ© de 3 ports HDMI 2.1 rĂ©cents, dont l’un possĂšde des capacitĂ©s audio eARC. En plus de ces entrĂ©es, vous trouverez une sortie ligne, deux ports USB 2.0, une sortie numĂ©rique SPDIF et un port Ethernet.

Formovie P1: Le Projecteur de poche ultra compact

Vous voulez transporter un Ă©cran de 100″ dans votre sac partout avec vous ? Le Formovie P1 est sans aucun doute l’appareil qu’il vous faut. Ce projecteur ultra compact de dimensions 150,8 × 83 × 24,6 mm et d’un poids de 300 grammes vous accompagnera n’importe oĂč. Sa petite taille ne lui empĂȘche pas de produire une image de 40 Ă 100 pouces. Vous pouvez regarder des films, suivre une compĂ©tition sportive, jouer Ă des jeux ou encore faire une prĂ©sentation de travail Ă tout moment et dans n’importe quel endroit si un mur uni clair est prĂ©sent.

En utilisant la derniÚre technologie DLPŸ, ce projecteur laser de poche Formovie P1 peut fournir des images plus claires et plus nettes. La source lumineuse utilisée peut fonctionner plus de 25 000 heures avec une bonne luminosité de 800 lumens ANSI.

Formovie Dice: Le Mini Projecteur autonome

Si vous avez besoin d’une image encore plus grande ou de faire une projection dans un endroit sans Ă©lectricitĂ©, alors le mini projecteur Formovie Dice est fait pour vous. Avec sa poignĂ©e en cuir artificiel et ses dimensions compacts de 155 × 125 × 60 mm le Dice est trĂšs facile Ă transporter. La batterie intĂ©grĂ©e de 16 000 mAH, vous permettra de diffuser un film, suivre un match ou jouer n’importe oĂč. Avec sa mise au point automatique, sa rĂ©solution native en 1080p et la derniĂšre technologie DLPÂź embarquĂ©e, le Dice fournit des images plus claires, plus nettes et peut projeter une immense image de 40 Ă 200 pouces en ajustant la distance !

La fonctionnalitĂ© Google Chromecast est prise en charge, tout ce que vous lisez Ă partir d’un tĂ©lĂ©phone, tablette ou ordinateur portable peut ĂȘtre diffusĂ© sans fil en grand Ă©cran par le projecteur. Enfin, avec Google Assistant, appuyez simplement sur le bouton vocal de la tĂ©lĂ©commande et Ă©noncez ce que vous voulez voir !

