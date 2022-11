Des vélos/VTT électriques à prix cassés pour le Black Friday ! 🔥

C’est bientôt l’hiver et vous aimeriez bien un VTT électrique capable de résister au froid et aux intempéries ? Vous êtes au bon endroit au bon moment ! En effet, la marque GOGOBEST propose de belles réductions sur ses modèles et mets en place des réductions de prix cumulatives à l’occasion du Black Friday, du 21 au 30 novembre.

Dans cet article nous allons vous présenter deux VTT électriques qui valent le détour et vous permettront d’affronter n’importe quel chemin en conditions difficiles, c’est parti !

BEZIOR XF200: Le VTT électrique pliable surpuissant

Le vélo Bezior XF200 intègre un moteur « brushless » de 1000W et une méga-batterie (18650 lithium), qui peuvent garantir une vitesse maximale de 40Km/h et une autonomie allant jusqu’à 130Km.

Le Bezios XF200 entre dans la catégorie des « fatbikes », c’est-à-dire qu’il est équipé de deux roues de 20 pouces adaptées à tous les terrains et d’un cadre en aluminium pliable pour un transport facile.

Le vélo mesure 177 x 120 x 90-100 cm (100 x 80 x 50 cm plié), pèse 27Kg et peut supporter une charge maximale de 200Kg même sur une pente de 35°. Il y a également une suspension à ressort pour amortir les impacts sur les nids de poule/ bosses, un éclairage LED blanc sur la roue avant et un frein à disque hydraulique, qui assure un freinage plus efficace et une plus grande sécurité.

Il dispose également d’une selle ergonomique pour les longs trajets et d’une boîte de vitesses Shimano à 7 rapports pour rendre la conduite encore plus agréable. Sur le guidon se trouvent également la manette des gaz et un grand écran LCD étanche (IP54), qui affiche les principales informations de conduite : vitesse, autonomie restante, modes et kilomètres parcourus. À côté de l’écran se trouvent trois boutons : un pour la mise en marche et l’arrêt et deux boutons +/- pour passer d’un mode de conduite à l’autre, à savoir l’assistance au pédalage et le mode électrique.

Ce vélo est paré pour l’hiver grâce à plusieurs de ses spécificités :

Les freins à disque hydrauliques sont toujours les meilleurs pour la sécurité.

Le corps est brillant et la couleur est vive et facile à distinguer.

Méteriel étanche, (panneau de control et batterie sont IP54)

L’accélérateur est plus résistant au glissement que la pédale et le système de capteur de couple est plus fiable

La température minimale et la résistance au froid varient d’un vélo électrique à l’autre. Une température de moins cinq degrés ne pose aucun problème.

Les pneus à crampons sont plus sûrs pour la neige. La bande de roulement comporte des bosses en caoutchouc, la zone de contact est large, plus stable et plus sûre.

Le Bezior XF200 est actuellement en vente sur Gogobest et proposé en quatre couleurs (jaune, rouge, bleu et gris) avec une réduction de 100€ du 21 au 30 novembre sur son prix d’origine et sera expédié depuis l’Europe.

➡️ Le Bezior XF200 est à 1199 € au lieu de 1299 € avec le code NGN159G

🎁 En plus, si vous ajoutez 20€, vous obtiendrez un kit d’outils et un porte-bagages arrière d’une valeur de 140€ !

80€ de réduction pour les commandes supérieures à 1000€

150€ de réduction pour les commandes supérieures à 1500€

300€ de réduction pour les commandes supérieures à 2500€

GOGOBEST GF600: Le VTT électrique confortable et efficace

Vous pouvez choisir un autre VTT avec des pneus larges similaires, mais cette fois-ci non pliants, avec le modèle GOGOBEST GF600. Celui-ci embarque un moteur « brushless » de 1000W avec une vitesse de nouveau à 40 Km/h, que vous avez besoin de seulement 4,9s pour l’atteindre. Et la grande batterie de 48V/13 Ah (lithium 18650) promet une autonomie jusqu’à 110 Km en mode assisté.

La conception de la batterie amovible facilite encore plus son chargement. Une fois encore, vous bénéficiez également d’une fourche à double suspension à l’huile, d’une transmission Shimano à 7 niveaux, de freins à disque mécaniques ZOOM, d’un ordinateur LCD et bien plus encore.

Comme le vélo précédent, ce GOGOBEST GF600 est prêt pour l’hiver avec ces caractéristiques :

Le GOGOBEST GF600 est disponible avec une réduction de 80 € du 21 au 30 novembre et est disponible dès aujourd’hui, expédié depuis l’entrepôt de Europeen.

➡️ GOGOBEST GF600 est à 1219 € au lieu de 1299 €

Ajoutez 20€ à la commande et vous obtiendrez un kit d’outils et un porte-bagages arrière d’une valeur de 140€ ! 🎁

Qui est GOGOBEST ?

Fondé en 2008, situé dans l’UE. Leur usine couvre une superficie de 2500㎡ et possède 50 à 100 employés en Chine continentale. Leurs propres entrepôts de plus de 20000㎡ sont situés en Pologne. La mission de GOGOBEST est de permettre à chacun de faire du vélo, quel que soit son âge ou ses capacités.