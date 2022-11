Midea M6: Le robot aspirateur serpillère Laser à prix cassé ! 🔥

Vous recherchez un aspirateur robot intelligent, qui nettoie dans les coins et fait aussi serpillère à petit prix ? Alors vous êtes au bon moment au bon endroit !

À l’occasion du Black Friday, Midea applique une belle promotion de 31% sur son modèle M6 doté du laser LiDAR. Il n’est, au passage, pas commun de voir cette technologie embarquée sur un aspirateur robot à ce prix ! Dans cet article nous allons vous faire découvrir toutes les spécificités de ce nouveau produit et aborderons la belle réduction de prix qui lui est appliquée.

Midea M6: Un robot rempli de technologies

Avec la technologie LiDAR, le robot peut construire une carte précise de votre maison et identifier correctement votre environnement même dans l’obscurité et planifier un itinéraire en forme de Z pour un nettoyage efficace sans zones manquantes.

Le Midea M6 peut également enregistrer jusqu’à 3 cartes, ce qui le rend adapté aux maisons à plusieurs étages. Cette caractéristique permet de gagner du temps sur la reconstruction de la carte par rapport aux robots qui ne peuvent enregistrer qu’une seule carte.

Ce robot peut aspirer et laver, séparément ou en même temps. Gros avantage, il dispose d’un grand réservoir combiné à poussière de 600 ml et d’eau à commande électronique de 250 ml, ce qui vous permet de ne vider les saletés qu’une fois par semaine, très pratique si vous avez des animaux par exemple. Vous pouvez également régler la vitesse et le volume d’eau que vous souhaitez en fonction du sol (carrelage, parquet…) et ainsi éviter les taches d’eau.

La puissance d’aspiration de 2000 Pa permet au M6 un nettoyage puissant qui peut nettoyer efficacement les cheveux, les haricots et la poussière des tapis. De plus, le robot a une bonne autonomie de batterie allant jusqu’à 110 min. Lorsque la batterie est faible, le robot retourne automatiquement à sa base se recharger; lorsqu’il est complètement chargé, il reviendra au point où il a cessé de nettoyer pour reprendre la routine de nettoyage.

Comparé aux robots avec une seule brosse latérale et une brosse en caoutchouc, le M6 possède une conception de brosse améliorée. Il contient 1 brosse à cheveux et 2 brosses latérales permettant d’améliorer l’efficacité du nettoyage. Plus important encore, on sait que la brosse à cheveux est plus silencieuse et plus propre que la brosse en caoutchouc, et qu’elle est beaucoup moins susceptible d’être brisée par d’autres particules tranchantes.

Le robot réalise un nettoyage vraiment intelligent ; vous pouvez organiser des horaires de nettoyage via l’application mobile et personnaliser les routines de ménage pour différentes pièces. Vous pouvez même régler le nettoyage sur 3 passages pour une zone très sale. S’il y a des meubles fragiles que vous voulez que le robot évite complètement, vous pouvez définir une zone interdite dans laquelle le robot n’entrera pas. Aucun matériel ou planche, comme des bandes magnétiques, n’est nécessaire pour délimiter une zone.

Le robot dispose de plusieurs capteurs pour faire face aux environnements domestiques complexes. Les capteurs d’évitement d’obstacles aident le robot à approcher les obstacles à une vitesse réduite pour éviter de heurter les meubles ; les capteurs de prévention des chutes l’aident à éviter de tomber dans les escaliers ; lors de la détection de tapis, le robot peut augmenter la puissance d’aspiration au maximum pour nettoyer en profondeur la poussière du tapis.

Appuyez simplement une fois sur le robot pour lancer un cycle de nettoyage automatique complet jusqu’à ce qu’il revienne automatiquement à la base de charge, ou vous pouvez appuyer à nouveau dessus pour le remettre à la base de charge.

Midea M6: Prix et promotion

Si cet aspirateur robot super équipé vous intéresse, il est actuellement en promotion à 199€ au lieu de 289€ (-31%) et l’offre expire le 28 novembre au soir !

➡️ Le Midea M6 à 199€ au lieu de 289€