Ils ont créé une Nintendo Switch 12 pouces Full HD et fonctionnelle

Vous avez peut-être déjà vu des projets Switch géants basés sur une télévision accrochée au mur avec deux étagères de chaque côté sous forme de Joy-Cons sur les réseaux sociaux, mais ce que vous allez voir aujourd’hui est complètement différent. C’est la chose la plus proche d’une Nintendo Switch géante. De plus, c’est une Nintendo Switch géante, et 12,5 pouces pour être exact.

Nintendo Switch, enfin, avec Full HD

Les utilisateurs de Nintendo réclament depuis longtemps une Nintendo Switch avec un écran Full HD, mais loin du peu de sens que cela aurait (tant que nous nous inquiétons de la durée de vie de la batterie), il semble que quelqu’un ait décidé d’exaucer les souhaits avec quelquechose d’énorme. Et quand on dit gros, on veut dire très gros.

Pavlo Khmel est un passionné de bricolage et d’électronique qui a décidé de donner une touche différente à sa console. Réalisant que le Switch est plus puissant lorsqu’il est connecté, il a décidé de créer un boîtier imprimé en 3D pour abriter la console et le connecter à un écran HDMI Full HD externe qu’il alimenterait à partir d’une batterie portable.

Le projet a fonctionné comme un charme, et a permis de maintenir une console « portable », exploitant tout le potentiel de Switch. Mais cela ne suffisait pas au bon vieux Khmel.

Un vrai portable

L’idée qui lui a traversé l’esprit est de véritablement mener à bien le projet, puisque l’œuvre était encore un écran connecté à la Switch. Pour ce faire, il a décidé d’inclure des haut-parleurs et la possibilité d’inclure des Joy-Cons tiers qui permettent une meilleure prise en main (il faut supporter le poids des pouces de l’écran), bien que tout cela l’ait obligé à repenser son personnalisé Cas.

La solution était de reconcevoir en 3D un boîtier en plastique qui abriterait les nouveaux composants, dont la nouvelle batterie externe qui permet d’alimenter en même temps le dock, la console, les haut-parleurs et l’écran.

Un Switch de 12 pouces

Le résultat est ce que vous voyez, une Switch de 12 pouces parfaitement portable (à porter sur le dos, bien sûr), qui est également capable de tenir 5 heures de fonctionnement comme l’a démontré la lecture continue de Xenoblade Chronicles 3. La qualité de la 3D l’impression peut être un peu imparfaite, mais au final, le travail est fait.

Il a créé un adaptateur complètement autonome qui vous permet de transformer la Nintendo Switch en un ordinateur portable de 12 pouces avec une résolution Full HD, et pour couronner le tout, lorsqu’elle est connectée à la station d’accueil, les performances de la console doublent lorsque vous pensez qu’elle est connectée à un LA TÉLÉ.

Que vous puissiez l’emporter avec vous où vous voulez est peut-être une affaire personnelle, mais vous ne nierez pas que le produit est fini, et rien ne vous empêche de l’emmener au parc pour continuer à jouer à Pokémon Scarlet et Purple en Full HD résolution et dans une taille de 12 pouces. Oh, et si vous le souhaitez, vous pouvez le reposer sur le support qu’il a intégré et jouer avec une manette sans fil. Il y a des possibilités infinies !