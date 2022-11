Ils prédisent que 30% des PC utiliseront des processeurs ARM d’ici 2026

La société d’analyse de marché canalys affirme qu’un PC Windows sur trois utilisera des processeurs ARM d’ici 2026. Par ailleurs, ils soutiennent qu’à la même date, la moitié des processeurs dans le cloud utiliseront également une telle technologie.

Le président et chef de la direction de canalysSteve Brazier, soutient que nous sommes face à « un événement extraordinaire qui va changer l’industrie et qui n’a pas été suffisamment pris au sérieux ».

Windows et ARM : un avenir incertain mais prometteur

Nous connaissons tous les puces ARM depuis de nombreuses années. Ce sont celles que l’on retrouve depuis toujours au cœur de nos smartphones et, plus récemment, dans tous les produits Apple.

Les processeurs ARM présentent de nombreux avantages par rapport aux puces x86 auxquelles nous sommes habitués dans les PC. La durée de vie plus longue de la batterie, la moindre chauffe et leur silence sont des critères à prendre en compte.

Les produits de style surface seront de plus en plus demandés par les utilisateurs en raison des multiples possibilités qu’ils offrent pour la mobilité. Cependant, il leur a toujours manqué la cerise sur le gâteau pour être imbattables : des processeurs ARM à la hauteur. La durée de vie de la batterie sur des appareils comme ceux-ci est critique et x86 ici pâlit par rapport à ARM.

Apple ouvre la voie avec ses puces M1 et M2, qui ont révolutionné l’industrie et reçu des critiques élogieuses. Qualcomm est arrivé en retard mais il semble qu’il arrivera enfin avec ses processeurs Oryon, développés grâce à la récente acquisition de NUVIA et qui génère tant de polémiques avec ARM Holdings.

Ces processeurs, si rien ne va plus, débarqueront fin 2023 et marqueront un avant et un après dans Windows sur ARM. Microsoft sait qu’ils seront face à une opportunité parfaite pour promouvoir les fenêtres des appareils convertibles à écran tactile et il s’est déjà mis au travail pour que le design de Windows 12 (qui sortira en 2024) soit bien plus tactile convivial que ses prédécesseurs.

Pour l’instant, les développeurs qui souhaitent transférer leurs projets vers ARM peuvent déjà acheter le kit de développement Windows 2023 dans certains pays sur le site Web de Microsoft.