Le concepteur de Sonic Yuji Naka et deux autres personnes arrêtés dans le scandale des délits d’initiés de Square Enix

En bref : Les autorités japonaises ont arrêté trois personnes au cours des dernières 24 heures pour délit d’initié. Au moins deux d’entre eux sont d’anciens employés du géant du jeu vidéo Square Enix, dont le légendaire ancien chef de studio de Sonic Team Yuji Naka. Les accusations proviennent de la négociation d’actions d’un petit développeur appelé Aiming.

En septembre 2020, Square Enix a annoncé un jeu mobile Dragon Quest intitulé Dragon Quest Tact. Un petit studio relativement inconnu nommé Aiming travaillait sur le projet. Certains employés de Square Enix avaient entendu dire que ce développeur travaillait sur une nouvelle entrée pour la franchise DQ bien-aimée avant l’annonce et avaient acheté de nombreuses actions dans l’entreprise.

Selon le média japonais FFN, les autorités de Tokyo ont arrêté Taisuke Sazaki jeudi soir pour délit d’initié. Sazaki, qui avait travaillé sur des franchises telles que Final Fantasy et Kingdom Hearts, a acheté pour 27,2 millions de yens (194 000 $ US) d’actions d’Aiming entre décembre 2019 et février 2020. Les autorités affirment que l’achat est intervenu après que Sazaki eut appris les détails du projet Dragon Quest. .

L’ami de Sazaki, Fumiaki Suzuki, fait face à des accusations similaires. Il aurait participé à l’achat de 162 000 actions de Sazaki, faisant de lui un co-conspirateur.

La police de Tokyo a arrêté un troisième suspect, Yuri Naka. Si le nom vous semble familier, c’est parce que Naka était l’un des co-créateurs du jeu original Sonic the Hedgehog et le directeur ultérieur du studio responsable de la série, Sonic Team. Son curriculum vitae comprend également des travaux sur des jeux populaires tels que Phantasy Star I&II, Nights into Dreams et Ghouls ‘n Ghosts.

Plus récemment, il a été directeur du jeu de plateforme Balan Wonderworld. Ce jeu a échoué et Naka a quitté Square Enix. En avril 2020, il a poursuivi l’éditeur, affirmant qu’il avait été renvoyé à tort du projet en raison de désaccords sur la stabilité du jeu six mois avant sa sortie et son échec ultérieur.

La police afirme que Naka était au courant de l’affaire Aiming avant qu’elle ne soit rendue publique et a acheté 10 000 actions de la société d’une valeur de 2,8 millions de yens (20 000 $ US). Les autorités l’ont accusé d’avoir enfreint la loi japonaise sur les instruments financiers et les échanges.

La police n’a pas indiqué si l’un des suspects avait vendu ses actions dans un but lucratif. Square Enix n’a pas commenté la situation.