Tout sur l’audio spatial de vos AirPods et son fonctionnement

Il est probable que l’audio spatial ne soit pas encore aussi répandu qu’Apple le souhaiterait (du moins dans les connaissances populaires), cependant, ceux qui savent en tirer parti aiment jouer à des séries, des films ou des jeux vidéo d’une autre manière. Si vous avez des AirPods Pro ou des AirPods Max et que vous souhaitez en savoir plus et, surtout, comment les activer, nous passons aujourd’hui en revue avec vous tout ce que vous devez savoir.

Apple a présenté pour la première fois Spatial Audio en 2020 et depuis, il est vrai que de nombreux utilisateurs ne connaissent toujours pas tous ses avantages, à quoi il sert exactement ou comment l’activer ou modifier ses options. Aujourd’hui, nous allons éclaircir vos doutes en vous donnant tous les détails que vous devez savoir à ce sujet. Prenez note (et ne laissez pas vos AirPods trop loin).

Qu’est-ce que l’audio spatial ?

Spatial Audio (Spatial Audio en anglais) et Audio 360 sont des noms différents qui représentent la même technologie qui vise à offrir une expérience sonore beaucoup plus immersive que beaucoup ne connaissaient jusqu’à présent. A tel point que lorsque vous l’essayez pour la première fois, il est impossible de ne pas être surpris.

Grâce à une série d’algorithmes avancés et de capteurs intégrés tels que des gyroscopes et des accéléromètres, les appareils qui offrent cette technologie sont capables de détecter où se trouve l’utilisateur à tout moment. De cette façon, la reproduction des différentes fréquences et objets (instruments, voix, etc.) est adaptée à sa position. En d’autres termes, si vous vous retournez pendant que vous jouez du contenu, le son sera entendu comme venant de derrière vous, ayant ainsi une plus grande conscience de l’endroit d’où chaque son est émis.

La chose intéressante à propos de cette solution est qu’elle n’est pas exclusive à un fabricant, mais plutôt que n’importe qui peut l’implémenter dans ses produits. Il vous suffirait de répondre à quelques exigences minimales pour pouvoir offrir ce nouveau système de son surround qui vous place toujours au centre de l’expérience.

En quoi est-ce différent de Dolby Atmos ou similaire ?

Vous vous demandez sûrement cela car en principe, l’effet semble similaire. Le point de valeur de Spatial Audio est le suivi de la tête de l’individu, quelque chose qui est réalisé avec les accéléromètres et les gyroscopes intégrés à certains casques.

Il est également capable de prendre en compte quoi et comment vous visualisez le contenu sur l’écran de votre iPad ou iPhone, étant ainsi très précis sur la Source du son.

Exigences pour cette technologie

Si vous vous demandez où vous pouvez essayer ce Spatial Audio, sachez qu’il y a trois exigences essentielles :

Le contenu à reproduire doit avoir été mixé en 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos

L’appareil sur lequel vous allez jouer doit prendre en charge cette technologie

L’application/la plateforme de lecture doit également être compatible

Actuellement, des plates-formes telles que Disney Plus et Apple TV Plus prennent en charge le son spatial. Bien qu’il y ait, comme nous l’avons indiqué, deux autres facteurs à prendre en compte : le contenu lui-même et l’appareil avec lequel vous allez l’écouter. Cette seconde nous amène aux équipes d’Apple, qui sont les seules à adopter actuellement cette technologie sonore. Voici la liste complète – tous les appareils utilisant iOS doivent exécuter la version 14 et ultérieure ; idem avec iPadOS 14- :

iPhone 7,

iPhone 11 ou ultérieur (dans toutes ses versions)

iPad Pro (12,9 pouces, 3e génération et versions ultérieures)

iPad Pro (11 pouces)

iPad Air (3e génération et versions ultérieures)

iPad (6e génération et versions ultérieures)

iPad mini (5e génération et versions ultérieures)

Apple TV 4K avec tvOS 10 ou version ultérieure

MacBook Pro 2018 ou plus récent

MacBook Air avec M1

MacBook Pro avec M1

Mac mini avec M1

iMac avec M1

Avec l’un de ces appareils que nous venons de lister, vous devrez utiliser l’un de ces écouteurs que nous vous indiquons ci-dessous :

AirPods Pro (1ère ou 2ème génération)

AirPod Max

AirPods (3ème génération)

Beats Fit Pro

Comment écouter de l’audio spatial sur AirPods Pro et Max

Mettons-nous en situation : vous avez un AirPod pro de seconde génération et vous êtes abonné à Disney+. Ok, il est temps d’activer le son surround.

Activez l’audio spatial sur iPhone ou iPad :

Assurez-vous que vos AirPods ou Beats Fit Pro sont connectés à l’iPhone ou à l’iPad Ouvrir le centre de contrôle Appuyez et maintenez enfoncée la bascule du volume pour activer l’audio spatial lors de la lecture de contenu multicanal ou Spatialize Stereo lors de la lecture de contenu stéréo à deux canaux Pour activer l’audio spatial et le suivi dynamique de la tête, appuyez sur Suivi de la tête (cela ajuste l’audio en fonction du mouvement de la tête) Pour activer uniquement l’audio spatial, appuyez sur Fixe.

Si vous souhaitez désactiver l’audio spatial et le suivi dynamique de la tête, accédez au même panneau et appuyez sur Désactivé. Tant que vous les avez actifs et pendant que vous lisez du contenu compatible, depuis le centre de contrôle lui-même, vous pouvez appuyer et maintenir le contrôle du volume à l’écran, trois options apparaîtront où vous serez affiché si l’audio spatial est activé, mais pas actif ; s’il est activé ou désactivé. Touchez celui qui vous intéresse et c’est tout.

Activer l’audio spatial sur Apple TV

Assurez-vous que les AirPods ou Beats Fit Pro sont connectés à Apple TV Accédez à Paramètres > Télécommandes et appareils > Bluetooth. Vous pouvez également appuyer sur le bouton d’accueil de la télécommande Siri et le maintenir enfoncé tout en lisant du contenu multimédia dans une application compatible. Choisissez les AirPods ou Beats que vous utilisez dans la liste Choisissez Spatial Audio lors de la lecture de contenu multicanal ou Spatialize Stereo lors de la lecture de contenu stéréo à deux canaux Intelligent!

Activer l’audio spatial sur Mac avec Apple Silicon

Assurez-vous que vous utilisez des AirPods avec votre Mac Sélectionnez l’icône AirPods ou Beats dans la barre de menus pour voir Spatial Audio répertorié lors de la lecture de contenu multicanal ou Spatialized Stereo lors de la lecture de contenu stéréo à deux canaux. Cliquez sur Active Head Tracking pour activer l’audio spatial et le suivi dynamique de la tête. Pour activer uniquement l’audio spatial, cliquez sur Fixe.

Si vous souhaitez désactiver l’audio spatial et le suivi dynamique de la tête, cliquez sur Désactivé.

Apple indique sur son site officiel que certains paramètres spéciaux de l’appareil, tels que Follow iPhone, Balance, Mono Audio ou Headphone Adaptations pourraient affecter le bon fonctionnement de Spatial Audios. Garde cela à l’esprit.