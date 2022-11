L’archipel de Tuvalu est en train de disparaître sous la mer : « Pour nous sauver nous migrons vers le Métaverse »

Le monde virtuel est véritablement le dernier recours pour les îles du Pacifique menacées de disparition d’ici 2100 : les îles de Tuvalu seront la première nation numérique au monde.

C’est l’acte extrême d’un peuple qui a peur de ne plus avoir de chez-soi. Tuvalu sera englouti par l’océan dans moins de 100 ans, et pour se sauver il a choisi d’émigrer vers le Métavers. « Nous n’avons pas d’autre choix que de devenir la première nation numérique au monde », a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, Simon Kofe, à la COP27. « Puisque personne n’a agi, nous devons le faire. »

Le Metaverse est une fausse terre promise mais les Tuvluvians n’ont pas d’alternative. Le niveau de la mer va monter et anéantir les trois îles du Pacifique, parmi les premières victimes du réchauffement climatique. « Nous préserverons le pays morceau par morceau, pour apporter du réconfort à notre peuple et laisser un rappel à nos enfants et petits-enfants de ce qui était autrefois notre terre », a déclaré Kofe.

Qu’arrive-t-il à l’archipel de Tuvalu

Tuvalu est un état polynésien composé de trois îles éparpillées au milieu de l’océan. Après la Cité du Vatican, c’est l’État le moins peuplé du monde, avec 10 645 habitants. L’ONU a classé le pays comme « extrêmement vulnérable » : en 2100, il ne pourrait plus exister.

« Notre terre, notre océan, notre culture sont les biens les plus précieux de notre peuple et pour les protéger de tout danger, quoi qu’il arrive dans le monde physique, nous les déplacerons vers le métaverse », a déclaré Kofe. « L’idée est de continuer à fonctionner comme un État, ainsi que de préserver notre culture, nos connaissances et notre histoire grâce à un jumeau numérique. »

Simon Kofe avait déjà défrayé la chronique lors de la Cop26 en 2021. Il s’était en effet connecté à distance à mi-submergé, pour montrer comment le changement climatique affectait l’élévation du niveau de la mer, menaçant la survie de l’île.

Qu’est-ce qu’un jumeau numérique ?

Un jumeau numérique est un modèle virtuel conçu pour refléter avec précision un objet physique. Ils sont généralement utilisés pour la fabrication et la maintenance prédictive. Ce ne sont pas de simples copies, mais des entités dynamiques et « vivantes » qui évoluent en temps réel. Des villes intelligentes ont déjà été créées où des modèles numériques sont connectés à des villes réelles grâce à un réseau de capteurs qui créent un canal de communication pour les mises à jour et l’échange de données. Dans le cas de Tuvalu ce sera différent, puisque le pays n’existe plus, son jumeau numérique restera enfant unique.

« Quand cela arrivera, quand Tuvalu sera parti, tout son peuple aura sa version virtuelle, pour s’en souvenir tel qu’il est », a expliqué le Dr Eselealofa Apinelu, ancien procureur général de Tuvalu et actuel haut-commissaire des Fidji. « Les Tuvluviens ont besoin de s’accrocher à quelque chose. » Il a ensuite ajouté, « il doit rester une trace, pour prouver que quelque part il y avait un pays qui s’appelait Tuvalu. C’est la dernière option ».

Tuvalians à la recherche d’une nouvelle maison

Une migration massive commence déjà, les habitants doivent quitter l’île pour chercher un nouveau foyer. « L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été nos partenaires les plus proches, offrant également des opportunités d’emploi » mais les demandes de visa sont complexes, la migration doit faire face à tous les obstacles bureaucratiques. « Il serait utile d’avoir des concessions pour les petites îles. Il est temps de partir pour planifier votre avenir, plutôt que de rester sur l’île dans la peur constante de la montée des eaux », a expliqué Apinelu. « Si nous pouvons lentement permettre aux gens de partir à leur propre rythme en suivant les lois des pays individuels vers lesquels ils veulent migrer, ce sera plus facile que d’emballer une nation entière d’un coup et de la mettre quelque part. »