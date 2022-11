Le Bored Ape NFT acheté par Justin Bieber pour 1,2 million de dollars vaut désormais 69 000 dollars

Facepalm : Le crash de la cryptomonnaie a eu un impact sur un grand nombre d’entreprises et de personnes ordinaires qui ont investi dans l’industrie. Il y a beaucoup d’histoires tristes, mais une personne peu susceptible de recevoir beaucoup de sympathie est Justin Bieber, dont le NFT de 1,29 million de dollars vaut maintenant environ 69 000 dollars.

Les images de singes générées de manière semi-aléatoire qui composent le Bored Ape Yacht Club (BAYC) restent la collection la plus célèbre de jetons non fongibles. Au plus fort de l’engouement pour les NFT et avant l’hiver crypto, des célébrités, dont Jimmy Fallon, se précipitaient pour les acheter et les promouvoir. Nous avons même vu un ensemble se vendre chez Sotheby’s pour un montant franchement déconcertant de 24,4 millions de dollars.

L’un de ceux qui ont pris le train en marche était Justin Bieber. Il a payé 1,29 million de dollars pour le singe n ° 3001 (en haut) de la collection, ce qui, même lorsque les prix NFT montaient en flèche en janvier, beaucoup disaient que c’était trop. Sans se laisser décourager, le chanteur de « Baby » a acheté un autre Ape un mois plus tard pour le prix beaucoup plus raisonnable de 400 000 $.

TerraUSD et la version de support Luna se sont écrasés en mai, effaçant près de 1 000 milliards de dollars sur les marchés de la cryptomonnaie. Les prix ne se sont jamais redressés et les investisseurs ont reçu un autre coup dur plus tôt ce mois-ci lorsque l’échange de crypto FTX a implosé, entraînant des poursuites.

Justin Bieber a acheté ce NFT pour 444 000 $. Nous avons posté cette photo du même NFT gratuitement. pic.twitter.com/wXM8VIdiNE — Rébellion du marché (@MarketRebels) 4 février 2022

Les turbulences ont eu un impact sur la valeur des NFT. Decrypt rapporte que le prix plancher – le prix le plus bas auquel vous pouvez acheter une version d’une collection spécifique – pour Bored Apes s’est écrasé à 60 000 $ à la suite de l’incident FTX. Il s’est légèrement amélioré depuis lors, mais est toujours à 69 000 $, bien loin du sommet historique de 429 000 $ en avril. Les deux singes de Bieber sont assis au prix plancher, ce qui indique que dans le cas du jpg de 1,29 million de dollars, il a perdu environ 95 % de son argent dans cet investissement.

Contrairement à la plupart des autres personnes touchées par le crash crypto/NFT, il est peu probable que Bieber soit trop contrarié par sa perte, étant donné qu’il vaut environ 200 millions de dollars.

Bien que de nombreuses entreprises se soient récemment éloignées des NFT, certaines n’ont pas abandonné les jetons non fongibles. LG a déclaré en septembre qu’il apportait des NFT à ses téléviseurs intelligents afin que les propriétaires puissent découvrir, acheter, vendre et échanger les « œuvres d’art de haute qualité » directement à partir des téléviseurs. Ailleurs, Square Enix a annoncé le mois dernier Symbiogenesis, un jeu sur navigateur pour PC et mobile – le début d’une franchise – qui utilise l’art numérique NFT.