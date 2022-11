Le propriétaire du RTX 4090 lance un recours collectif contre Nvidia pour faire fondre des adaptateurs

Une patate chaude : Dans un geste qui ne devrait pas surprendre, un propriétaire de RTX 4090 a lancé un recours collectif contre Nvidia concernant le problème de la fonte de l’adaptateur secteur à 16 broches. Il y a encore beaucoup de débats sur la racine du problème, mais le demandeur affirme qu’il est expérimenté dans l’installation de cartes graphiques, apparemment dans le but d’écarter la théorie populaire de l’erreur de l’utilisateur.

Lucas Genova a déposé la plainte le 11 novembre devant le tribunal fédéral de Californie. Il affirme que Nvidia a vendu ses cartes phares Lovelace actuelles avec « des fiches et des prises de câble d’alimentation défectueuses et dangereuses, ce qui a rendu les cartes des consommateurs inutilisables et pose un grave risque électrique et d’incendie pour chaque acheteur ».

Genova, qui a acheté son RTX 4090 chez Best Buy pour 1 599,99 $, pointe vers un fil Reddit qui montre au moins 26 autres utilisateurs qui ont rencontré le même problème de fonte.

Il y a eu de nombreuses théories sur la cause du problème. Igor’s Lab rapporte que les adaptateurs fabriqués par le fournisseur Astron sont plus susceptibles de fondre que ceux de NTK. Cependant, Gamers Nexus a fait une analyse approfondie et a conclu que la fusion se produit lorsque le connecteur est partiellement déconnecté et que le câble est tiré en biais. Les débris de corps étrangers, éventuellement causés par une erreur de fabrication ou un défaut de conception, peuvent également jouer un rôle, mais cela est rare. La chaîne estime que le taux d’échec des cartes est inférieur à 0,1 %.

Bien qu’il semble que les adaptateurs à 16 broches fondent parce que les gens ne les branchent pas de manière suffisamment sécurisée, Genova affirme qu’il est « expérimenté dans l’installation de composants informatiques comme les cartes graphiques » et a suivi les meilleures pratiques lors de l’installation du RTX 4090, mais l’adaptateur a encore fondu.

La poursuite fait plusieurs allégations contre Nvidia, y compris la fraude, la violation de la garantie et l’enrichissement sans cause.

Nvidia n’a fait aucun commentaire public sur le problème des adaptateurs de fusion autre que la confirmation récente qu’elle enquêtait sur les rapports et n’avait rien à partager pour le moment. Il sera intéressant de voir comment il réagit à quelque chose qui, tout en affectant un petit nombre de propriétaires et semble être causé principalement par les utilisateurs, a entraîné de nombreux mèmes et moqueries.

Scott Herkalman d’AMD a récemment profité de l’occasion pour faire de l’ombre à Nvidia avec un tweet montrant les deux connecteurs à 8 broches de la prochaine carte graphique Radeon RX 7900 XTX de la société.

Restez en sécurité cette saison des fêtes. @amdradeon pic.twitter.com/DOpg0f2qaP — Sasa Marinkovic (@SasaMarinkovic) 17 novembre 2022

Assurez-vous de consulter nos test sur les RTX 4090 et RTX 4080.