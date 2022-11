En raison d’un bug de Ticketmaster, les billets de Taylor Swift coûtent désormais jusqu’à 28 000 $

Le serveur est tombé en panne et le marché secondaire des billets a gagné en gonflant les prix des billets de la nouvelle tournée Eras.

Ticketmaster s’est effondré le mardi 15 novembre. Des millions de demandes d’achat de billets pour la nouvelle tournée de Taylor Swift ont fait chuter le système. Un jour a passé et des sites de revente ont fait leur apparition sur le web, les monstres noirs du marché de la musique live qui proposent désormais des billets à 42 000 dollars australiens, ce qui au taux de change actuel équivaut à environ 28 000 dollars.

Les laissez-passer de concert ne devaient être attribués qu’aux fans vérifiés, un stratagème de Ticketmaster pour contourner le billet secondaire. Le mécanisme n’a pas fonctionné, le serveur a planté et le plan est parti en fumée. Et de fait sur StubHub, le plus grand site d’échange de billets en ligne, les pass pour le concert en Floride qui se tiendra en avril 2023 ont été mis en vente.

L’augmentation vient sur des prix qui n’étaient pas exactement à la portée de tout le monde. Les billets pour « Eras », la tournée de 52 dates qui emmènera le nouvel album de Midnight d’un bout à l’autre des États-Unis, coûtent (sans augmentation de prix) entre 49 et 450 dollars, les forfaits VIP ont commencé à partir de 199 et ont atteint un maximum de 899.

Qu’est-il arrivé à Ticketmaster

« Nous nous efforçons de résoudre le problème le plus rapidement possible », a déclaré le service client de Ticketmaster, faisant référence à « une demande sans précédent de la part de millions de personnes cherchant à acheter des billets pour la tournée 2023 de Taylor Swift. Des centaines de milliers de billets avaient déjà été vendus : « Si vous les avez, vous êtes prêt à partir. Si vous êtes en ligne, soyez patient. Les files d’attente bougent et nous travaillons pour répondre aux fans dès que possible », a écrit Ticketmaster sur Twitter.

Les fans ont afflué sur les réseaux sociaux, beaucoup craignent de ne plus pouvoir acheter de billets pour la tournée. Sur leurs écrans, au moment de l’achat, en effet, ce message est apparu « Nous sommes désolés ! Quelque chose s’est mal passé de notre part et nous devons recommencer. Les choses cassées sont une nuisance. » Lorsqu’ils ont essayé d’acheter des billets le lendemain, ils ont été confrontés à des chiffres gonflés à trois chiffres, et une hystérie de masse a éclaté, plusieurs fans demandant même un jour de congé pour acheter des billets.

Le problème du monopole qui revient à la surface

La fusion de 2010 entre Live Nation et Ticketmaster a été largement critiquée. L’affaire Swift est devenue le prétexte pour mettre une nouvelle fois en lumière le monopole de l’industrie du divertissement et plusieurs personnalités publiques ont voulu avoir leur mot à dire. « Rappel quotidien que Ticketmaster est un monopole », a écrit la députée de New York Alexandria Ocasio-Cortez dans un tweet. « Sa fusion avec Live Nation n’aurait jamais dû être approuvée et ils doivent être examinés. »

Le sénateur Richard Blumenthal a également qualifié la vente de la tournée de Swift « d’exemple parfait de la façon dont la fusion Live Nation/Ticketmaster nuit aux consommateurs en créant un quasi-monopole ». Il a ajouté: « J’ai longtemps exhorté le DOJ à enquêter sur l’état de la concurrence dans l’industrie de la billetterie. Les consommateurs méritent mieux que ce comportement anti-héros. »

Les militants de « Break Up Ticketmaster » ont accusé les géants de la billetterie en ligne d’abuser de leur pouvoir de marché. « Malgré les promesses d’une concurrence accrue et d’avantages pour les consommateurs, ils contrôlent désormais 70 % du marché principal des billets et des lieux d’événements en direct. Ils augmentent le prix des billets, facturent des frais indésirables et exploitent les artistes, les lieux indépendants et les fans. Le ministère de la Justice peut annuler cette fusion et ramener la concurrence dans l’industrie. »