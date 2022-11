Windows Apps SDK 1.2 maintenant disponible, découvrez les nouveautés

Il semble que le SDK Windows Apps atteigne tous les jalons qu’il s’était fixés pour cette année 2022. Il s’agit d’un SDK qui propose un ensemble d’outils et d’API que les développeurs peuvent utiliser dans leurs applications Windows. Fournir des fonctionnalités « cohérent » sur divers appareils exécutant Windows 10 (version 1809 et ultérieure) et Windows 11. Il est important de comprendre qu’il ne s’agit pas d’un remplacement des types d’applications existants, tels que .NET ou Windows SDK. Au lieu de cela, il fournit simplement un ensemble unifié d’outils et d’API. Pouvoir en profiter pour compléter votre application existante. Aujourd’hui, Microsoft a publié Windows Apps SDK 1.2 avec un tas de nouvelles fonctionnalités.

Nouveautés de Windows Apps SDK 1.2

Capacité de widgets tiers dans Windows 11 22H2

Le point culminant de cette version est peut-être la possibilité pour les développeurs de créer des widgets pour leurs applications Win32 dans Windows 11 Insider Previews et de les tester localement. C’est quelque chose sur lequel Microsoft a déclaré qu’il travaillait en mai et a également publié plus d’informations il y a un peu plus d’un mois. Les développeurs intéressés peuvent se référer à cette documentation pour plus d’informations.

Windows App SDK 1.2 permet également aux développeurs de tirer parti des derniers contrôles de lecture multimédia WinUI 3. Ils peuvent également tirer parti des services de communication Azure de Microsoft dans le cloud pour ajouter des fonctionnalités d’appels vocaux et vidéo à leur application. Il s’agit de la même technologie utilisée par Microsoft Teams.

Le HDR et la gestion automatique des couleurs (ACM) sont désormais également pris en charge dans la classe afficher des informations du SDK Windows. Cela permet aux applications de contrôler relativement facilement les changements de vue d’application. Et si vous utilisez Visual Studio 17.3 Preview 2 ou une version ultérieure, une autre chose intéressante est la possibilité de développer nativement pour l’architecture Arm64.

D’autres mises à jour incluent l’écrêtage pour les applications .NET, le taux de rafraîchissement dynamique (DRR) dans Windows 11 et un composant AppNotificationBuilder pour créer et définir facilement des notifications dans les applications qui ne passent pas par le magasin. Microsoft a également souligné que l’empreinte binaire de Windows App SDK 1.2 pour x64 est 11 % inférieure à celle de la version 1.1.5.

Quant à ce qui va arriver, Microsoft n’a rien épinglé de spécifique. Vous venez de mentionner que vous travaillez avec des partenaires de développement pour migrer vos applications vers WinUI 3 et le SDK d’application Windows. C’est quelque chose que l’entreprise fait depuis l’année dernière lorsqu’elle a encouragé les développeurs à migrer de la plate-forme Windows universelle (UWP) vers le SDK d’applications Windows.