PewDiePie perd la couronne du YouTuber le plus abonné au profit de MrBeast

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Même si vous ne passez pas beaucoup de temps sur YouTube, vous avez probablement entendu parler de PewDiePie. Le créateur suédois, de son vrai nom Felix Kjellberg, est la personne la plus abonnée sur la plateforme depuis plus d’une décennie, mais ce règne a pris fin cette semaine lorsqu’il a été dépassé par Jimmy Donaldson, mieux connu sous le nom de MrBeast.

C’est en août 2013 que PewDiePie est devenu la personne la plus abonnée sur YouTube, un peu plus de trois ans après le lancement de sa chaîne, qui à l’époque se composait principalement de vidéos Let’s Play. Il est apparu dans des talk-shows et a joué dans des épisodes télévisés, jouant lui-même une fois dans un épisode de South Park en 2014. Il n’est pas non plus étranger à la controverse, mais cela ne l’a pas empêché d’amasser 111 millions d’abonnés YouTube.

Un autre prétendant à la couronne de PewDiePie respire dans son cou ces derniers temps. Lorsqu’il a lancé sa chaîne pour la première fois en 2012, MrBeast a mis en ligne des vidéos Call of Duty et Minecraft, mais est finalement passé au contenu pour lequel sa chaîne est désormais connue : offrir des prix en espèces massifs pour des compétitions et des cascades.

PewDiePie lui-même a admis en août que MrBeast était susceptible de le surpasser. Après que son rival ait atteint 100 millions d’abonnés, PewDiePie a déclaré qu’il deviendrait « définitivement » le numéro un et qu’il « le méritait » car PewDiePie avait pris sa retraite de YouTube il y a près de deux ans, même s’il continue de télécharger des vidéos sur sa chaîne.

Je viens d’acheter 1 111 billets de loterie, quelque chose me dit que je vais gagner pic.twitter.com/AMsbh8vzvN – MrBeast (@MrBeast) 12 novembre 2022

PewDiePie avait raison dans sa prédiction. MrBeast compte désormais 112 millions d’abonnés, ce qui en fait l’individu le plus abonné sur YouTube. Cependant, ce n’est pas la chaîne la plus abonnée. Ce titre revient au label indien et à la société de production cinématographique T-Series, qui avait autrefois une rivalité en ligne avec PewDiePie. Elle compte 229 millions d’abonnés, bien qu’une équipe entière gère la chaîne.

Beaucoup de gens seront heureux de voir MrBeast au sommet. Disney a abandonné PewDiePie en 2017 après avoir publié une série de vidéos contenant des messages antisémites, la même année où il a fait une insulte raciale lors d’un stream.

MrBeast, en revanche, a une personnalité familiale et est célèbre pour son travail caritatif. Le YouTuber a une chaîne distincte sur le thème de la philanthropie avec 10 millions d’abonnés. Il a également un organisme de bienfaisance agréé qui fonctionne comme une banque alimentaire, qui effectue des livraisons hebdomadaires aux communautés locales et a collecté des fonds pour les problèmes environnementaux.