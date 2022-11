Samsung apporte Xbox Cloud Gaming et GeForce Now aux ensembles 2021

Pourquoi c’est important : Samsung a fait un pas de géant sur le marché du jeu en annonçant plusieurs développements liés au jeu, y compris des mises à jour du firmware qui ajoutent les applications Game Pass et GeForce Now aux téléviseurs que vous possédez peut-être déjà. Tant que vous avez un abonnement de streaming de jeux auprès de l’un des partenaires constructeurs de Samsung, vous serez prêt à partir sans avoir besoin d’une console de jeu ou d’un PC.

À partir de mercredi et jusqu’à la fin de l’année, Samsung propose des mises à jour en direct pour sélectionner des téléviseurs intelligents 2021 ou ultérieurs. Cette décision fait partie des efforts de Samsung pour promouvoir son nouveau « Gaming Hub » introduit dans les téléviseurs 2022. Le nouveau firmware prend en charge plusieurs options de streaming de jeux vidéo, notamment Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now et Utomik. Deux autres partenaires constructeurs, Blacknut et Antstream, arrivent en 2023.

« Lorsque Samsung Gaming Hub a été déployé plus tôt cette année sur les modèles de téléviseurs 2022, la question numéro un que nous avons reçue était » quand le streaming de jeux arrivera-t-il sur mon téléviseur 2021 « », a déclaré Mike Lucero de Samsung, chef de produit pour les jeux. « Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager avec nos fans impatients qu’ils pourront jouer aux jeux qu’ils aiment avant la fin de cette année. »

Les abonnés apprécieront de jouer à des jeux PC depuis leur canapé de salon lorsque GeForce Now sera disponible dans les prochaines semaines. Les membres Premium ont l’avantage supplémentaire de jouer en 4K jusqu’à 60 ips, RTX activé, un accès prioritaire au serveur et des durées de session de huit heures.

De même, les abonnés Xbox Game Pass peuvent démarrer n’importe quel jeu de leur bibliothèque GP sur n’importe quel téléviseur Samsung compatible sans déplacer leur console. Les consommateurs peuvent même s’abonner à Game Pass sans posséder de Xbox et bénéficier toujours des mêmes avantages.

D’autres applications de streaming, notamment Utomik, Blacknut et Antstream, sont construites uniquement sur le modèle commercial de jeu en nuage.

Antstream donne accès à des classiques d’arcade rétro des années 1980, 90 et 2000, comme Mortal Kombat, R-Type, Pac-Man, Joust et Metal Slug. Il se vante d’avoir plus de 1 500 jeux pour 40 $ par an ou 7 $ par mois. Son application Samsung Gaming Hub devrait arriver au début de l’année prochaine.

De même, Blacknut et Utomik sont des plates-formes de streaming uniquement, mais proposent des jeux indépendants et triple A plus actuels comme Overcooked, Metro 2033, God of War et Lords of the Fallen. Utomik existe depuis plus longtemps et compte plus de 1 100 jeux dans sa bibliothèque par rapport aux 500+ de Blacknut. Utomik est disponible dès maintenant à partir de 7 $ par mois, tandis que l’application de Blacknut arrive l’année prochaine avec des abonnements mensuels de 16 $.

Samsung a également annoncé des forfaits de jeux de vacances sur certains téléviseurs. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre, les clients peuvent obtenir une manette Xbox gratuite et trois mois de Game Pass Ultimate inclus avec l’achat de certains téléviseurs Samsung. Les achats éligibles incluent les modèles suivants :

QN85B

QN90B

QN95B

QN800B

QN850B

QN900B

S95B

Q60B (trois mois de Game Pass uniquement)

Q80B (trois mois de Game Pass uniquement)

« Avec n’importe quel contrôleur de jeu compatible Bluetooth et une connexion Internet, des millions de joueurs pourront accéder à une vaste bibliothèque de jeux allant des meilleurs AAA aux jeux indépendants et rétro les plus populaires directement via des applications partenaires constructeurs sur certains téléviseurs intelligents 2021, ce qui rend Samsung appareils une destination privilégiée pour le streaming de jeux », a déclaré Lucero.

Nous ne sommes toujours pas complètement convaincus par le cloud gaming. Il a encore besoin d’un peu plus de temps de percolation, comme le montre la fermeture de Stadia. Cependant, pour les premiers utilisateurs qui ont déjà des abonnements à l’un de ces services, la possibilité de capter et de jouer instantanément à partir de leur téléviseur devrait être une incitation décente à considérer Samsung s’ils sont déjà sur le marché pour un nouveau téléviseur.