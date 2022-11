Solidigm, spin-off de SK Hynix, peut désormais fabriquer d’énormes SSD de 61,44 To

Quelque chose à attendre avec impatience: Solidigm, une ancienne division d’Intel qui appartient maintenant à SK Hynix, a tenu une conférence de presse lors d’un récent événement Tech Field Day 2022. La société a discuté de la nouvelle technologie sur laquelle elle travaillait et a révélé des détails sur les prochains disques SSD qu’elle espère lancer l’année prochaine.

Tech Field Day, décrit comme « l’événement indépendant de l’influenceur informatique », permet aux entreprises de discuter ou de révéler des informations concernant de nombreuses divisions technologiques différentes. Les catégories peuvent inclure les centres de données, le cloud et le stockage physique et la mise en réseau, entre autres. La conférence a eu lieu plusieurs fois par an depuis 2009, mais l’annonce de Solidigm est peut-être la plus importante de l’histoire de l’événement.

La présentation a été dirigée par Yuyang Sun, Senior Product Marketing Manager, qui a lancé la conférence en expliquant les différences entre les cellules à trois niveaux (TLC) et les cellules à quatre niveaux (QLC). Elle couvre les avantages et les compromis des méthodes respectives avant de passer au nouveau « 4th Gen QLC » de Solidigm, qui offre des améliorations majeures par rapport aux générations précédentes de QLC et même de TLC actuel.

Le QLC de 4e génération est disponible en deux modes « endurance » différents : Essential Endurance et Value Endurance. Les disques SSD avec Essential Endurance auront des capacités de stockage plus petites en raison de leur taille de bloc de 4 Ko et auront une durée de vie en écriture d’environ 32 Po. D’autre part, les SSD avec Value Endurance peuvent inclure des capacités de stockage beaucoup plus importantes grâce à la taille de bloc de 16 Ko et auront une durée de vie d’écriture d’environ 65 Po.

Grâce à ces tailles de bloc, Solidigm est en mesure de fabriquer des SSD avec des capacités de stockage atteignant plus de 61 To. Les disques Essential Endurance sont disponibles dans des capacités de 3,84 To, 7,68 To, 15,36 To et 30,72 To. Les disques Value Endurance offrent des capacités de 7,68 To, 15,36 To, 30,72 To et 61,44 To. Ce sont des mises à niveau majeures par rapport à la limite actuelle des SSD grand public, qui est d’environ 16 To.

Malheureusement, ces disques ne se trouveront que dans des facteurs de forme « non conventionnels », vendus dans les facteurs de forme E1.S, E1.L et E3.S, les deux premiers étant vaguement connus sous le nom de disques « règle ». Ces facteurs de forme sont extrêmement rares et ne peuvent actuellement être trouvés que dans les centres de données.

Solidigm vendra également des disques au format U.2, ce qui n’est pas encore très courant, mais c’est un design (form factor) pour lequel les consommateurs peuvent acheter des adaptateurs SATA ou PCIe s’ils le souhaitent.

Solidigm a comparé l’un de ses disques QLC de 4e génération aux SSD TLC et QLC de concurrents sans nom, et étonnamment, le nouveau disque de Solidigm bat de près le SSD TLC concurrent et surpasse largement l’autre disque QLC. Félicitations également à Solidigm pour avoir testé les écritures aléatoires plutôt que séquentielles, car les lectures et/ou écritures aléatoires sont beaucoup plus proches de l’utilisation dans le monde réel.

Solidigm n’a pas encore confirmé le prix de l’un de ces disques, mais étant donné que les disques peuvent contenir plus de 61 To, il est prudent de supposer que les prix ne seront pas très abordables.