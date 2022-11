Consommation d’électricité du sèche-linge : Économisez de l’argent avec un nouveau sèche-linge

Les sèche-linge représentent une grande partie de la consommation électrique annuelle d’un ménage. Il y a donc beaucoup d’économies ici. Avec notre calculateur, vous pouvez calculer combien d’argent vous dépensez chaque année pour un sèche-linge.

Nous vous donnerons également des conseils pour économiser de l’électricité avec le sèche-linge et vous indiquerons s’il vaut la peine de passer à un modèle moins énergivore. Une sécheuse à pompe à chaleur peut vous faire économiser plus de la moitié des coûts annuels d’électricité par rapport aux autres types de sécheuses.

Calculatrice : C’est la quantité d’électricité que votre sécheuse utilise par an

Avec une utilisation fréquente, vous consommez beaucoup d’électricité. Source : Adobe Stock

Grâce à notre calculateur pratique, vous pouvez calculer la consommation annuelle de votre sèche-linge. Cela vous donne un aperçu du montant que vous payez réellement pour faire fonctionner l’appareil.

Si vous jouez avec l’idée d’un nouvel appareil, vous pouvez également calculer séparément la consommation électrique de l’ancien et du nouveau sèche-linge et vous saurez alors si l’achat en vaut vraiment la peine. Pour ce faire, il vous suffit d’entrer la quantité d’électricité dont votre sèche-linge a besoin par cycle de lavage et la fréquence à laquelle vous faites fonctionner la machine par semaine.

Pour ce faire, vérifiez auprès de votre fournisseur d’énergie combien vous coûte l’électricité par kilowattheure. Notre calculateur vous indiquera alors ce que vous payez pour le séchage par an.

Voici comment trouver les informations

Vous pouvez trouver la consommation électrique de l’ancien ou du nouveau sèche-linge dans les instructions de l’appareil. Là, il est toujours spécifié combien d’électricité la machine consomme pour un programme spécifique. Si vous avez perdu les instructions ou si vous ne possédez pas encore le sèche-linge, vous pouvez souvent les trouver sur le site Web du fabricant sur Internet. Vous pouvez simplement entrer la désignation de type du sécheur souhaité sur Google.

Dans de nombreuses boutiques en ligne, comme ce sèche-linge Siemens avec pompe à chaleur, vous pouvez voir dans les détails techniques la quantité d’électricité consommée par l’appareil par cycle de séchage. Mon collègue Jürgen Vielmeier vous montrera également comment calculer la consommation électrique d’autres appareils électroménagers.

Vous pouvez généralement voir combien vous payez pour votre électricité dans votre facture d’électricité mensuelle. Le prix du kilowattheure (kWh) y est donné comme prix de l’énergie. Chez certains fournisseurs, vous pouvez également le trouver en ligne sur le portail client. Une fois que vous avez tous les chiffres ensemble, tapez-les simplement dans la calculatrice et vous aurez un aperçu de ce que vous payez pour votre sécheuse par an.

Conseils pour économiser de l’électricité avec le sèche-linge

Un séchoir bien rempli permet d’économiser de l’électricité. Vous devez nettoyer régulièrement le filtre à peluches (droit). Source : Adobe Stock

Remplissez correctement le sèche-linge : Remplissez le sèche-linge conformément aux instructions du fabricant. Lisez le manuel au préalable pour connaître la hauteur et le poids de la quantité de remplissage. La règle d’or est : entre 1/2 et 2/3 de la quantité de remplissage possible, pour que l’air chaud puisse circuler sur un maximum de vos vêtements, mais la machine n’est pas non plus sous contrainte. La bonne quantité vous permet d’économiser le plus d’électricité.

Hygroréglable au lieu de temporisé : Il existe des séchoirs hygroréglables. À l’aide de capteurs, ils reconnaissent le degré de séchage du linge et le sèchent jusqu’à ce que les capteurs soient satisfaits. Les séchoirs temporisés, en revanche, fonctionnent simplement pendant une durée déterminée. Avec un sèche-linge à humidité contrôlée, vous pouvez économiser de l’énergie car il ne fonctionne vraiment que le temps nécessaire et pas plus. Essorez le linge au préalable : Le programme d’essorage du lave-linge peut sécher le linge en utilisant moins d’électricité que le sèche-linge. C’est pourquoi vous devez toujours essorer votre linge avant un programme de séchage. Certains experts recommandent même d’essorer les vêtements que vous souhaitez mettre dans la sécheuse à 1 400 tr/min ou plus. Vous ne devez pas mettre de textiles fins, qui ne sont pas autorisés à être essorés aussi vigoureusement, dans la sécheuse ; ils souffrent trop. Utiliser le mode économie d’énergie : Ce point est en fait explicite. Si votre sèche-linge dispose d’un mode d’économie d’énergie, vous devez également l’utiliser, car il vous permet d’économiser de l’énergie sous forme d’électricité. Cela se fait souvent au détriment de la sécheresse. Votre linge sort souvent du sèche-linge avec un peu d’humidité résiduelle ou le processus de séchage prend plus de temps dans l’ensemble. Utilisez la corde à linge : La corde à linge ou le séchoir restent les méthodes les plus économes en énergie pour sécher votre linge – et aussi les plus douces. Votre linge sèche le plus rapidement, surtout par temps ensoleillé et/ou venteux ou dans des pièces sèches.

Il existe quatre types de séchoirs différents

La corde à linge est aussi un type de sèche-linge. Source : Adobe Stock

En ce qui concerne les séchoirs, nous distinguons essentiellement quatre types différents. Nous vous expliquerons de quoi il s’agit et quel type vous permet d’économiser le plus d’électricité.

Sécheur d’air vicié : Le sécheur d’air vicié se caractérise par le fait qu’il évacue l’air vicié à l’extérieur par un tuyau. L’inconvénient est que vous devez le placer près d’une fenêtre ou d’un conduit d’évacuation.

Les coûts d’acquisition d’un tel appareil sont relativement faibles, mais la consommation électrique moyenne est relativement élevée. Cela représente 3,25 à 3,9 kWh par cycle.

Sèche-linge à condensation : Un sèche-linge à condensation ne conduit pas l’air d’échappement, vous pouvez donc le placer n’importe où dans l’appartement ou la maison où vous pouvez l’alimenter. Cependant, vous devez vider l’eau condensée ici de temps en temps. Avec les appareils modernes, une lumière vous indique quand le moment est venu.

Cependant, le processus de séchage est également très énergivore ici, c’est pourquoi le sécheur à condensation consomme le plus d’électricité. Vous êtes ici à une consommation d’environ 3,4 à 4,5 kWh par séchage.

Sèche-linge à pompe à chaleur : Un sous-type de sèche-linge à condensation est le sèche-linge à pompe à chaleur. Cependant, cela ne dissipe pas la chaleur perdue dans l’environnement, mais ajoute de l’énergie thermique à l’air nouvellement entrant. Non seulement il chauffe moins l’environnement, mais il fonctionne également beaucoup plus efficacement et ne consomme qu’entre 1,5 et 2,5 kWh par cycle de séchage.

Cependant, il est aussi un peu plus cher à l’achat. Nous vous montrerons ci-dessous dans un exemple de calcul si l’achat d’une pompe à chaleur est rentable d’un point de vue économique.

Lave-linge séchant : Le lave-linge séchant est essentiellement une machine à laver et un sèche-linge à condensation en un. Cela a l’avantage que vous n’avez besoin que d’une seule machine pour les deux fins. Cela permet d’économiser du temps et de l’espace. Cependant, la plupart des lave-linge séchants sont des sèche-linge à condensation ; ils utilisent beaucoup d’électricité pour sécher. Et vous ne pouvez pas sécher complètement une machine à laver complète par la suite, mais vous devez d’abord enlever les vêtements car le séchage prend plus de place.

Exemple de calcul : Quand un sèche-linge à pompe à chaleur s’amortit-il ?

Avec l’exemple de calcul, vous pouvez voir combien vous pouvez économiser. Image : falovelykids

Le temps qu’il faut pour qu’un sèche-linge à pompe à chaleur s’amortisse en raison de la faible consommation d’énergie dépend de votre situation personnelle. De nombreuses variables sont en jeu. En utilisant un exemple de calcul, nous voulons voir combien de temps cela pourrait prendre en moyenne.

Pour le calcul, nous prenons les valeurs moyennes du sèche-linge à pompe à chaleur et du sèche-linge à condensation mentionnés ci-dessus. Nous partons du principe que vous utilisez le sèche-linge deux fois par semaine. Nous calculons 32,87 cents comme coût de l’électricité, car il s’agit du prix moyen de l’électricité dans les ménages allemands selon l’Office fédéral de la statistique.

Il y a 52 semaines dans l’année, donc avec deux passes par semaine, nous avons 104 processus. La moyenne de 3,4 et 4,5 est de 3,95, ce qui correspond à nos kWh par cycle de séchage. En plus du coût, nous insérons cela dans la formule :

(semaines par an x ​​2) x (kWh moyen par cycle x prix moyen par kWh)

(52 x 2) x (3,95 x 0,3287) = 135,44 euros par an pour le sèche-linge à condensation

Et pareil pour le sèche-linge pompe à chaleur :

(52 x 2) x (2 x 0,3287) = 68,37 euros par an avec le sèche-linge pompe à chaleur

Avec le sèche-linge à pompe à chaleur de notre exemple de calcul, vous économisez environ la moitié des coûts annuels d’électricité pour le séchage. La différence est de 67,07 euros. Avec les modèles économiques, vous pouvez bien sûr économiser encore plus d’argent. Vous pouvez trouver de tels sèche-linge dans notre boutique, par exemple.

Cela indique : si le sèche-linge à pompe à chaleur coûte environ 200 euros de plus que le sèche-linge à condensation, la pompe à chaleur supplémentaire sera amortie après seulement trois ans d’utilisation. Si vous utilisez le sèche-linge plus souvent ou si le prix de votre électricité augmente, c’est encore plus rapide. Vous pouvez calculer vos propres économies avec vos valeurs réelles dans notre calculateur ci-dessus.

Vous devriez en tenir compte lors de l’achat d’un nouveau sèche-linge

Pour la version empilée, vous avez besoin d’un chargeur frontal. Source : Adobe Stock

Une fois que vous avez choisi une nouvelle sécheuse, il y a quelques points à considérer avant d’en acheter une. Par exemple, vous devez savoir à l’avance s’il doit s’agir d’un chargeur par le haut ou d’un chargeur frontal. Vous remplissez le premier par dessus, le second par devant.

Un chargement par le haut a du sens si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas vous pencher sur chaque processus de séchage. Même si l’espace devient restreint et qu’il vous serait difficile d’ouvrir le volet vers l’avant, vous devriez atteindre le chargeur supérieur. Si vous empilez la laveuse et la sécheuse l’une sur l’autre, vous ne pouvez ouvrir la porte que si vous utilisez un chargeur frontal. Ou une échelle.

La capacité est également un facteur clé. Cela dépend essentiellement du nombre de personnes vivant dans votre foyer. Si vous voyagez seul, vous n’aurez probablement pas autant de linge par brassée qu’un ménage de plus de 5 personnes. C’est pourquoi nous recommandons ces capacités pour les sèche-linge :

1 – 2 personnes : 5 kilogrammes

3-4 personnes : 7-8 kilogrammes

Plus de 5 personnes : 8 kilogrammes

De plus, le volume de la sécheuse est également un facteur à considérer. Le volume maximal que cela peut être dépend également de l’endroit où il se trouve. Si la sécheuse se trouve dans une buanderie, vous n’en entendrez probablement pas grand-chose. Mais si c’est dans la salle de bain, vous l’entendrez là-bas et probablement aussi dans les pièces adjacentes. Nous recommandons donc un sèche-linge avec un volume inférieur à 64 dB pour la salle de bain. A titre de comparaison : 70 dB, c’est à peu près autant qu’un aspirateur.

Photo de couverture : Adobe Stock