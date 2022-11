Jackery Black Friday ! Les bons plans sur les batteries et panneaux solaires🔥

La sensibilisation croissante Ă l’environnement et la hausse des prix de l’Ă©nergie ont conduit les personnes Ă rechercher de plus en plus des sources d’Ă©nergie alternatives, telles que des batteries avec panneaux solaires sur leur balcon, pour leurs maisons. Et aujourd’hui, pour la première fois depuis des dĂ©cennies, nous sommes confrontĂ©s Ă une situation oĂą les personnes peuvent s’attendre Ă ne pas pouvoir tirer de l’Ă©nergie du rĂ©seau. C’est pourquoi Jackery propose dĂ©sormais ses solutions d’Ă©nergie solaire pour « illuminer votre hiver » Ă la maison, afin que personne ne reste dans le noir.

Si vous aussi avez besoin de vous Ă©quiper pour assurer votre apport en Ă©nergie, vous ĂŞtes au bon endroit au bon moment. Ă€ l’occasion du Black Friday, du 24 au 28 novembre, Jackery casse le prix sur ses produits phares (et offre mĂŞme un panneau solaire pour l’achat d’un GĂ©nĂ©rateur solaire 1000). DĂ©couvrons ensemble ces offres dans cet article qui sont normalement très rares !

Pourquoi les batteries et panneaux solaires sont devenues incontournables ?

Les batteries et les panneaux solaires connaissent un succès impressionnant en Europe. Les consommateurs d’aujourd’hui sont attirés par ces produits pour plusieurs raisons. Les habitants du « Vieux Continent » sont très intéressés par les énergies renouvelables car elles répondent à plusieurs enjeux. Avec des batteries et des panneaux solaires, vous pouvez faire face aux coupures de courant et rester au chaud cet hiver.

Avec zĂ©ro Ă©mission, l’utilisation de ce type d’appareils renforcera vos rĂ©fĂ©rences Ă©cologiques avec les voisins tout en Ă©tant silencieux et pratique, avec la flexibilitĂ© d’alimenter une large gamme d’appareils Ă©lectromĂ©nagers. Vous cherchez un bonus supplĂ©mentaire ? Pas besoin de grimper sur le toit pour l’installer ! Les panneaux solaires reposent simplement sur un balcon ou une pelouse pour absorber le soleil, mĂŞme lorsqu’il se cache derrière les nuages.

Vous pouvez également partir en camping tout en étant autonome en alimentant et en rechargeant les nombreux appareils que vous emportez avec vous (drones, caméras, ordinateurs portables, lumières, réfrigérateur, chauffage, etc…). Une batterie avec panneau est aussi très pratique pour travailler en extérieur et alimenter différents outils. Enfin, les générateurs peuvent être rechargés pendant les heures creuses pour réduire les factures d’électricité.

Mais ce n’est pas tout, depuis la pandĂ©mie liĂ©e au Covid 19, de nombreuses personnes travaillent dĂ©sormais aujourd’hui en tĂ©lĂ©travail depuis chez elles. D’autres se sont mĂŞme lancĂ©es Ă leur propre compte et gère leur entreprise depuis la maison. Imaginer l’impact sur ce travail en cas de coupure Ă©lectrique s’Ă©tendant sur plusieurs heures. Une batterie Jackery peut facilement alimenter votre ordinateur et Ă©cran pendant plusieurs heures sans problèmes. Un stress de moins et une productivitĂ© qui n’a pas connue de coupure pouvant ĂŞtre prĂ©judiciable.

Le moment parfait pour s’Ă©quiper ! Voici les bons plans

Comme nous l’annoncions en introduction, Jackery lance aujourd’hui du 24 au 28 novembre de solides promotions sur leurs batterie et panneaux solaires ! C’est une occasion très rare de pouvoir s’Ă©quiper Ă des prix plus bas que d’habitude.

Voici en détails quelques offres particulièrement alléchantes disponibles pendant ces 4 jours seulement :

Économisez 900 € sur le Générateur Solaire 2000 Pro

Avec une capacitĂ© de 2 160 Wh, le gĂ©nĂ©rateur solaire 2000 Pro offre la recharge solaire la plus rapide jamais rĂ©alisĂ©e pour Jackery. La centrale peut ĂŞtre entièrement rechargĂ©e avec 6 panneaux solaires SolarSaga 200W en 2,5 heures, et en seulement 2 heures via une prise murale CA. La batterie au lithium de première qualitĂ© est Ă©quipĂ©e de deux puces pour une double protection de la batterie et de quatre dĂ©tecteurs de cĹ“ur de tempĂ©rature pour garantir un Ă©quilibre parfait entre sĂ©curitĂ© et fiabilitĂ© de la charge. Il n’y aura aucun problème pour faire fonctionner un rĂ©frigĂ©rateur pendant 3,3 heures, la climatisation pendant 2 heures, un micro-ondes pendant 96 minutes – une alimentation de secours parfaite pour une utilisation domestique d’urgence.

Le Générateur Solaire 1000 Pro avec deux panneaux SolarSaga 80 (160W au total) + un troisième panneau offert !

Le dernier modèle de Jackery, le gĂ©nĂ©rateur solaire 1000 Pro, peut ĂŞtre rechargĂ© sur le secteur ou par 4 SolarSaga 200 en 1,8 heure. D’une capacitĂ© de 1 002 Wh, il peut recharger un tĂ©lĂ©phone 100 fois, un ordinateur portable 8 fois, et alimenter un tĂ©lĂ©viseur pendant 13 heures, et un gril Ă©lectrique pendant 50 minutes. En plus d’ĂŞtre silencieux (46dB), le produit est Ă©quipĂ© d’un BMS pour garantir une longue durĂ©e de vie de la batterie. Il dispose de deux ports PD 100W, ce qui permet de recharger rapidement vos tĂ©lĂ©phones et tablettes. Le 1000 Pro supporte jusqu’Ă 1000 cycles de charge et dure 365 jours avec une batterie chargĂ©e Ă 80%.

Le panneau solaire double face de 80W est classĂ© IP68 pour l’Ă©tanchĂ©itĂ© et est idĂ©al pour les sorties et les pannes.

Économisez 460 € sur l’Explorer 2000 Pro !

Avec une capacité de 2 160 Wh, l’Explorer 2000 Pro est la station d’énergie Jackery la plus rapide en termes de recharge à l’énergie solaire. Elle peut être entièrement rechargée à l’aide de 6 panneaux solaires SolarSaga 200 en moins de 2,5 heures seulement et par prise secteur, en à peine 2 heures. Sa batterie au lithium, de premier choix, comporte 2 puces qui garantissent une double protection ainsi que 4 capteurs de températures afin d’assurer un parfait équilibre entre sécurité et fiabilité lors de la recharge. La station n’aura aucun mal à alimenter un réfrigérateur pendant 3,3 heures, une climatisation pendant 2 heures, un micro-ondes pendant 96 minutes. C’est l’alimentation électrique de secours à avoir en cas d’urgence.

La série SolarSaga est compatible avec toutes les batteries Jackery Explorer.

Économisez 150 € sur le SolarSaga 200 !

Étant le plus grand panneau solaire disponible en France, le SolarSaga 200 de Jackery n’a besoin que de 2,5 heures pour alimenter le mastodonte qu’est l’Explorer 2000 Pro grâce à une recharge solaire ultra-rapide ! Les aimants accrochés au panneau solaire permettent de le maintenir plié et de facilement le transporter lors de vos explorations en pleine nature. Ne nécessitant que quelques secondes pour l’installer, le panneau solaire tient fermement et solidement grâce à ses 3 béquilles. Sa mallette, fabriquée en ETFE laminé, protège le panneau solaire pour lui assurer une durée de vie prolongée.

Économisez 100 € sur l’SolarSaga 100 !

Le modèle classique Jackery SolarSaga 100 est l’un des produits Jackery les plus populaires du marchĂ©. Il a un design pliable avec une poignĂ©e en caoutchouc TPE, ce qui le rend facile Ă emporter partout oĂą vous allez. Vous trouverez Ă©galement 2 sorties USB Ă l’arrière du panneau, vous permettant de charger votre tĂ©lĂ©phone avec l’Ă©nergie solaire sans avoir Ă vous connecter Ă une quelconque station d’alimentation. Avec un rendement de conversion allant jusqu’Ă 23 %, le panneau produit plus d’Ă©nergie et est plus performant que les panneaux classiques.

Économisez 360 € sur les Générateurs solaires 500/1000 !

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’une solution solaire, vous ne pouvez pas nĂ©gliger les gĂ©nĂ©rateurs solaires 500 et 1000. Le gĂ©nĂ©rateur solaire est un kit composĂ© d’une centrale Ă©lectrique et de panneaux solaires SolarSaga 100. L’ensemble est moins cher que de les acheter sĂ©parĂ©ment ! Avec des capacitĂ©s allant de 518 watts Ă 1002 watts, Jackery peut vous couvrir pour la plupart des voyages de camping de 2-3 jours et pour une utilisation d’urgence Ă la maison.

Qui est Jackery ?

Vous ne connaissez pas Jackery ? Créée en 2012, en Californie, la marque est née avec une vision : offrir une énergie propre à tout le monde, partout dans le monde. En 2016, Jackery a lancé les toutes premières stations d’énergie portables, destinées à une utilisation en extérieur, et a développé, deux ans plus tard, les premiers panneaux solaires portables au monde. Ayant conçu les générateurs solaires pour le grand air, Jackery répond aux besoins énergétiques des amoureux de la nature, les poussant à s’aventurer toujours plus loin et à rechercher des expériences toujours plus incroyables. Nous encourageons les aventuriers du monde entier à adopter un mode de vie écologique en extérieur afin que nous protégions, ensemble, notre planète.

Chaque kilogramme en trop a été supprimé afin de gagner en légèreté. Chaque pourcentage d’énergie a été augmenté pour gagner en efficacité. Et chaque dispositif de sécurité a été ajouté. Ces éléments seront toujours notre priorité. Ils nous poussent à innover continuellement et à faire avancer le secteur. Faites confiance à Jackery, peu importe où le chemin vous mène. Laissez-nous vous aider à explorer plus loin grâce aux atouts du soleil tout en bâtissant un futur durable.

À ce jour, Jackery a reçu 25 prix prestigieux d’envergure planétaire, notamment les prix Red Dot Design Award, iF Design Award, A’ Design Award and Competition, et le prix CES Innovation Award. The New York Times, CNET, Digital Trends, Forbes et d’autres médias classent les produits de Jackery parmi les meilleurs générateurs solaires du marché. Ils ont été, à plusieurs reprises, choisis comme bestsellers sur Amazon et sont inclus à la liste d’Amazon Choice depuis 2020.