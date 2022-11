Warzone 2.0 arrive aujourd’hui : Battle Pass, carte et bien plus encore

Deux types de jeu : Warzone et DMZ

Le saut en parachute classique et survivre comme vous le pouvez (vous savez, le mode Warzone habituel) est rejoint par un nouveau mode de jeu appelé DMZ. Dans ce mode coopératif en équipe de 3 joueurs vous devez accomplir des missions pour gagner des récompenses. Vous serez infiltré dans une zone de la carte et vous devrez en sortir vivant en atteignant une zone d’extraction. A vous d’accepter des missions pour obtenir plus de bonus, plus elles sont difficiles, plus leurs récompenses seront juteuses.

Le problème est que vous avez des armes limitées, car avant de les déployer, vous devez les sélectionner. Si vous mourez, vous le perdez, et si vous parvenez à sortir de là, vous reviendrez à la base avec le butin nouvellement collecté.

Carte Warzone 2.0

Nous savions que la nouvelle carte Warzone 2.0 serait Al Mazrah, et bien que nous connaissions les principaux points d’intérêt qui composent le terrain, nous avions hâte de voir la carte en détail. Comme prévu, les gens d’Activision ont partagé le guide de carte tactique avec lequel décortiquer chacun des coins qui composent la zone désertique d’Al Mazrah. Sur le site officiel, vous pouvez trouver des détails tels que les 6 secteurs dans lesquels la carte est divisée et toutes les parties intérieures qui la composent. Voici les six secteurs de la carte :

Secteur 01 : Al Mazrah Nord-Ouest

Secteur 02 : Al Mazrah Nord Est

Secteur 03 : Al Mazrah Ouest

Secteur 04 : Observatoire de Zaya et montagnes

Secteur 05 : Al Mazrah Sud-Ouest

Secteur 06 : Al Mazrah Sud

Comment fonctionne le nouveau Battle Pass

La passe de combat à venir sur Warzone 2.0 et le multijoueur de Modern Warfare 2 est assez particulière. Au lieu d’offrir la ligne progressive classique d’orientation horizontale dans laquelle progresser petit à petit dans les niveaux, nous aurons maintenant une sorte de carte de cellules appelée la zone d’opérations que nous pouvons débloquer en suivant un chemin du secteur A0 à secteur A20.

La nouveauté est que vous pouvez désormais définir l’itinéraire qui vous intéresse le plus, donc si vous envisagez d’obtenir une récompense spécifique, vous aurez peut-être la possibilité de l’obtenir avant d’utiliser un raccourci.

Chaque secteur (case) est composé d’un High Value Objective (l’icône qui donne une image au secteur) et de quatre autres récompenses secondaires appelées que vous devez débloquer avant d’obtenir l’OAV. Ces récompenses sont débloquées en collectant des Battle Token Level Skips, qui sont gagnés grâce au gameplay, de la même manière que nous avons progressé dans l’ancienne Warzone.

Par exemple, dans le cas du secteur A1 que nous aurons dans la première passe de bataille, nous trouverons ce qui suit :

Carte de visite « Entrée Aérienne »

Jeton XP d’arme double

Emblème « Entrée aérienne »

Charme d’arme « Payer le loyer »

Projet d’arme « The Orbiter » (OAV)

La boîte ne sera pas déverrouillée tant que nous n’aurons pas déverrouillé tous ces objets ou récompenses.

En faisant le calcul, si chaque secteur a 5 récompenses, à la fin cette passe de bataille aurait également 100 niveaux comme la précédente, seulement nous pouvons les compléter en choisissant l’ordre que la zone d’opérations nous permet.

Qu’en est-il de Warzone ?

La Warzone d’origine cessera de fonctionner lorsque Warzone 2.0 entrera en vigueur, mais elle sera de retour. Cela se produira deux heures avant le lancement de Warzone 2.0, puisqu’un événement d’adieu est prévu qui clôturera l’étape actuelle pour faire place à la suivante.

L’événement d’arrêt de Warzone aura lieu aujourd’hui, le 16 novembre, car deux heures avant le lancement de Warzone 2.0, les serveurs s’arrêteront après la fin de la saison 5. Cela permettra aux développeurs de se concentrer pleinement sur Warzone 2.0 et, une fois que tout se passera comme prévu et le jeu se déroule normalement, l’équipe d’ingénierie fera une pause pour les vacances de Thanksgiving et reviendra le 28 novembre pour réactiver les serveurs sous le nom de Call of Duty: Warzone Caldera.

Cela indique que vous pourrez continuer à jouer à l’ancienne Warzone si vous le souhaitez, mais pour cela, vous devrez attendre le 28 novembre, et avec de nombreuses absences. Le jeu offrira l’expérience classique de la bataille royale, il n’y aura pas de store complémentaire et il n’y aura pas de mini-cartes ou de cartes ou de listes de lecture alternatives. Comme vous le comprenez, le jeu ne recevra aucune mise à jour future car l’équipe de développement sera absolument concentrée sur la nouvelle Warzone 2.0.

Téléchargez Warzone 2.0 gratuitement

Warzone 2.0 est maintenant disponible en téléchargement gratuit et peut être joué à partir de 19h00 en France, heure à laquelle la saison 1 de Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 commencera.