Seagate affirme que l’Exos 2X18 compatible Mach.2 est le disque dur le plus rapide au monde

Tourné vers l’avenir : Les nouveaux disques durs Exos 2X18 améliorent les caractéristiques déjà impressionnantes des unités Exos 2X14. En utilisant la solution multi-actionneurs Mach.2, le 2X18 rapproche l’humble technologie de stockage magnétique des débits de données séquentiels que l’on ne voit que dans les disques SSD SATA.

Qui a dit que les disques durs magnétiques traditionnels étaient morts ? Certainement pas Seagate, l’une des rares entreprises à essayer encore d’innover une technologie qui régnait sur le monde du stockage à une époque antérieure aux SSD et aux puces de mémoire Flash NAND. La société basée à Fremont, en Californie, élargit son offre de disques durs pour le marché des entreprises, en introduisant six nouvelles unités Mach.2. Les disques durs sont les disques durs les plus rapides actuellement disponibles.

Seagate décrit Mach.2 comme la première technologie de disque dur multi-actionneurs, une solution pour augmenter les performances en « permettant le parallélisme des flux de données entrant et sortant d’un seul disque dur ». D’abord vue en action avec la famille de produits Exos 2X14, la technologie Mach.2 utilise deux actionneurs avec des têtes de lecture/écriture indépendantes qui peuvent transférer des données simultanément. Les doubles actionneurs fonctionnent comme s’il y avait deux disques distincts de 8 To ou 9 To, tandis que le système hôte ne voit que l’ensemble de l’unité de 16 To ou 18 To.

La nouvelle gamme de disques durs Mach.2 Exos 2X18 de Seagate améliore les caractéristiques déjà impressionnantes de l’Exos 2X14, apportant six nouveaux modèles de disques durs allant de 16 à 18 téraoctets de CMR, 7200 tr/min de stockage rapide au marché des entreprises assoiffées de téraoctets. Les nouveaux disques sont disponibles en modèles standard et à cryptage automatique (SED), utilisant soit une interface Serial ATA traditionnelle, soit une interface Serial Attached SCSI (SAS) plus orientée entreprise.

Basés sur la même conception de disque scellé à l’hélium, les six disques incluent 256 Mo de mémoire cache multisegmentée. Ils disposent également des fonctionnalités d’entreprise Seagate habituelles telles que PowerChoice (pour gérer la consommation d’énergie en veille), PowerBalance (pour gérer la consommation d’énergie active) et le prise en charge Hot-Plug.

Évalués pour 2 500 000 MTBF (temps moyen entre les pannes), les disques Exos 2X18 sont conçus pour fonctionner dans des environnements d’entreprise occupés 24h/24 et 7j/7 avec une garantie limitée de 5 ans. Selon les caractéristiques officielles de Seagate, les disques SATA peuvent supporter un taux de transfert maximal de 545 Mbps. Les disques SAS peuvent aller jusqu’à 554 Mbps en opérations d’E/S de lecture/écriture séquentielles. La consommation d’énergie moyenne est légèrement supérieure à celle des disques durs traditionnels, passant de 7,8/8 W (SATA/SAS) en veille à 13,1/13,5 W sous forte charge.