TP-Link dévoile sa gamme de routeurs Wi-Fi 7 avec des mises à niveau de vitesse massives et de nouvelles fonctionnalités

Quelque chose à espérer : le Wi-Fi 7 prendra en charge les mêmes bandes de fréquences que la norme Wi-Fi 6E ratifiée en 2020, y compris 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Cependant, il devrait être accompagné d’une multitude de nouvelles fonctionnalités améliorant les vitesses, la latence et la fiabilité. Certaines des améliorations les plus remarquables incluent le prise en charge des canaux de 320 MHz (le Wi-Fi 6E prend en charge les canaux jusqu’à 160 MHz), 4096-QAM et le fonctionnement multi-liens, permettant aux appareils de se connecter simultanément à deux bandes distinctes.

TP-Link vient d’annoncer sa nouvelle gamme de produits compatibles Wi-Fi 7, y compris la série de routeurs Archer, la gamme Deco de systèmes maillés domestiques et même quelques points d’accès conçus pour une utilisation en entreprise.

Il convient de noter que l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) travaille toujours sur la norme 802.11be, qui sera probablement nommée Wi-Fi 7 lorsque la caractéristique finale arrivera en 2024. Cependant, cela n’empêche pas les entreprises de publier produits basés sur les premières ébauches.

Au sommet de la gamme grand public de TP-Link se trouve l’Archer BE900, un routeur quadri-bande avec un écran tactile et une grille de LED. Il prend en charge des débits de liaison jusqu’à 1 376 Mbps sur la bande 2,4 GHz, 5 760 Mbps sur chacune de ses bandes 5 GHz et un énorme 11 520 Mbps sur la bande 6 GHz.

La connectivité filaire est impressionnante pour une unité tout-en-un, car elle est livrée avec deux ports 10 Gbps (un port RJ45 et un port combo RJ45/SFP+), quatre ports 2,5 Gbps, un port 1 Gbps et deux connecteurs USB. Le produit phare Archer BE900 coûte 699 $ et commencera à être expédié au premier trimestre 2023.

TP-Link a également parlé de certains produits Archer bas de gamme avec prise en charge du Wi-Fi 7. L’Archer BE800 tri-bande réduit le débit de liaison agrégé maximal à 19 Gbps et manque de fonctionnalité d’écran tactile, tandis que l’Archer BE550 atteint un débit combiné de 9,2 Gbps et ne dispose que de ports de 2,5 Gbps. Pendant ce temps, l’Archer GE800 est destiné aux joueurs et est livré avec une interface logicielle remaniée, TP-Link affirmant qu’il peut aider à hiérarchiser le trafic de jeu, probablement via un algorithme QoS.

La société a également dévoilé trois nouveaux systèmes de maillage domestique. Le Deco BE95 haut de gamme prend en charge jusqu’à 33 Gbps sur quatre bandes et est livré avec plusieurs ports 10 Gbps. Cependant, ces vitesses ne seront pas bon marché, car il en coûtera 1 199 $ pour un forfait de 2 unités. Le Deco BE85 tri-bande commencera à 999 $ et prend en charge des débits de liaison globaux jusqu’à 22 Gbps, tandis que le Deco BE65 propose des vitesses allant jusqu’à 11 Gbps et ne dispose que de ports de 2,5 Gbps.

Tous les produits annoncés par TP-Link aujourd’hui commenceront à être expédiés au cours du premier semestre 2023. C’est également à ce moment-là que nous devrions commencer à voir les premiers appareils compatibles Wi-Fi 7, probablement sous la forme de téléphones phares équipés des derniers modems.