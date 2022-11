Twitter élimine le signal qui vous permet de savoir si un influenceur vous a trompé

Souvent, la fin de l’année prend Twitter. La compagnie du petit oiseau bleu a été rachetée par Elon Musk et depuis, il n’y a pas un jour où l’on n’en parle pas… et pas exactement bien. À tout le scandale monté avec le compte vérifié et son incorporation au service Twitter Blue, il faut maintenant ajouter la suppression d’une certaine fonction qui, bien qu’elle soit beaucoup moins grave que toute l’histoire de la tique bleue, reste la moins frappante et non Nous doutons que cela donnera aussi de quoi parler…

Il va falloir oublier les prises d’anthologie qui ont été faites à de nombreux influenceurs alors qu’ils prétendaient utiliser un téléphone Android et qu’en réalité ils utilisaient encore leur iPhone. Car oui, Twitter va cesser d’être un tel sournois.

Des mèmes sans fin entreront dans l’histoire d’Internet

C’est peut-être l’une des fonctionnalités qu’Internet nous a le plus fait rire. On fait référence au fameux label qui indiquait depuis quelle plateforme vous avez publié un tweet, mettant ainsi plus d’un en difficulté. Et c’est que dans votre mémoire il y a encore de nombreuses bévues liées à ce fameux indicatif et dans lesquelles il y a toujours eu deux protagonistes : l’iPhone et Android.

Nous vous mettons dans la situation : une marque qui vend des smartphones Android paie une célébrité pour tweeter les œuvres et les miracles de son fantastique nouveau téléphone Android. Problème? Qu’on ait vu qu’il l’avait fait depuis un iPhone -la fameuse balise «Twitter pour iPhone»-, puisque le réseau social a toujours indiqué, comme nous l’avons souligné, la plateforme à partir de laquelle il est publié.

Le créateur de contenu Marques Brownlee a rappelé l’une des nombreuses gaffes que de nombreuses (très nombreuses) célébrités et influenceurs ont commises à cet égard. C’est le moment où Gal Gadot -la fantastique et actuelle Wonder Woman- a annoncé qu’elle avait un nouveau « mate » (un jeu de mots qui utilise son sens de « partenaire ou ami » et le nom de la gamme Mate de Huawei) sur Twitter, mais il postait depuis un iPhone :

@elonmusk @sampullara Pour les mèmes bien sûr 14 novembre 2022 • 16:35

Pris comme ça, nous le répétons, se sont produits à d’innombrables reprises, causant un réel embarras non pas tant à l’influenceur en question qu’à la marque qui fait de la publicité et dont pratiquement tout Internet s’est moqué, publiant même des mèmes sur Twitter de ce qui s’est passé.

changements sans fin

L’avis de retrait de la fonction a été donné par Elon lui-même il y a à peine 2 heures dans un message dans lequel il indique qu’il ne comprend même pas pourquoi quelqu’un a pensé à l’ajouter à l’époque :

@sampullara Et nous arrêterons enfin d’ajouter l’appareil sur lequel un tweet a été écrit (gaspillage d’espace d’écran et de calcul) sous chaque tweet. Littéralement, personne ne sait même pourquoi nous avons fait cela… 14 novembre 2022 • 16:29

« Et nous arrêterons enfin d’ajouter de quel appareil il a été écrit (un gaspillage d’espace d’écran et de calcul) sous chaque tweet. Littéralement, personne ne sait pourquoi nous avons fait cela… »

Ce tweet appartient à une chaîne ouverte par le PDG dans laquelle il s’excusait de la lenteur de la plateforme aujourd’hui dans certains pays et en indiquait les raisons. Profitant de cela, il a donné la nouvelle de la suppression du label sneak.

Ce n’est qu’un changement de plus parmi les nombreux annoncés sur le réseau social depuis que je l’ai officiellement acheté. Sa décision controversée avec la charge de vérification des comptes apporte toujours une queue ainsi que les licenciements massifs qu’il a faits après avoir pris le contrôle de l’entreprise. Nous ne doutons pas que cela le fera également, bien qu’au moins d’une manière beaucoup moins controversée.